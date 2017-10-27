ЭКЗАМЕН СДАЛА. НО АБХАЗСКИЙ УЧИТЬ ПРОДОЛЖАЮ

Письмо в редакцию

Все знают, что для получения (восстановления) гражданства сейчас нужно сдать экзамен на знание государственного языка Абхазии. Слушала я, слушала причитания желающих получить гражданство о том, какое это издевательство над людьми, что язык нужно учить только с детства, и решила поговорить с сомневающимися через газету.

Уважаемые мои сограждане, не бойтесь учить абхазский язык. Да, он очень сложен. Один алфавит из 64 букв чего стоит! Но при желании, терпении и работе над собой все учится и запоминается. Мне 64 года, около пятидесяти из них я живу в Абхазии, но по-абхазски не говорила никогда, потому что жила в среде российских военных, а мои друзья и знакомые разговаривали и разговаривают со мной по-русски. Знала несколько слов и только. Собралась менять паспорт с истечением срока его действия, и оказалось, что мне нужно пройти комиссию для восстановления гражданства, а для этого сдать экзамен по абхазскому языку.

Конечно, я растерялась и, не скрою, испугалась. Как я в своем возрасте буду учить новый язык? Память подводит, давление скачет… Купила пособие для начинающих: абхазский язык за 20 уроков. Друзья порекомендовали педагога. И я начала учить. Скажу честно, первые дни ничего не запоминала и не понимала, просто зубрила, рыдая по ночам. Постепенно новая информация стала укладываться в голове, мне понравился язык и я с удовольствием (да-да, не удивляйтесь) стала заниматься.

Экзамен я сдала успешно, но изучение языка не бросаю. Удивило и порадовало доброе отношение экзаменаторов к нам, волнующимся и неуверенным в своих знаниях, а их похвала заставила поверить в себя и продолжать изучение самостоятельно. Разговорная речь дается трудно, но я читаю и пишу по-абхазски. Конечно, уровень моих знаний низок, но ведь никто не требует от меня защиты диссертации на абхазском языке, а поздороваться, поинтересоваться здоровьем, пожелать добра соседям и друзьям я могу, и это мне нравится. Учите абхазский язык! Это нужно всем нам, для кого Абхазия стала родной.

Надежда МЯСНИКОВА, г.Сухум

Номер: 114Выпуск: 3575Рубрика: обществоАвтор: Надежда МЯСНИКОВА, г.Сухум