АДВОКАТЫ АМБАРЦУМА КЕШИЩЯНА ТРЕБУЮТ ПОВТОРНОГО РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА

Пресс-конференция в АРСМИРА

3 июля 2017 года Верховный суд Республики Абхазия по первой инстанции под председательством судьи Мимозы Цушба, в составе судей Заура Аджинджал и Оксаны Пипия вынес обвинительный приговор в отношении Амбарцума Кешищяна и Михаила Буряка по делу по факту изнасилования, совершения действий сексуального характера и убийства девятилетней школьницы Гумистинской средней школы Верджине Сурменелян, имевшего место быть 2 декабря 2013 года. По совокупности преступлений Кешищяну назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Буряку, с учетом имеющегося ранее наказания в виде 15 лет лишения свободы, назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

На прошедшей недавно в АРСМИРА пресс-конференции адвокаты отца убитой девочки Игорь Скнарин и Инга Габелия, а также адвокат потерпевшей стороны Карина Геворкова заявили, что они не согласны с вердиктом суда, и назвали приговор, вынесенный Амбарцуму Кешищяну, ошибкой судебной системы. По их мнению, в материалах дела отсутствуют доказательства его вины, и она не была доказана в ходе рассмотрения уголовного дела в суде. Обвинение строится только на показаниях второго осужденного – Михаила Буряка. Однако ни следствие, ни суд не проверили их должным образом и не разрешили имеющиеся в них противоречия. На протяжении следствия, которое велось не один год, менялось трое следователей, которые занимались тем, что просто продлевали срок следствия и каких-либо оперативно-следственных действий не предпринимали. По словам Игоря Скнарина, Буряк в своих показаниях утверждает, что давно был знаком с Кешищяном, когда он отбывал свой первый срок наказания, будучи еще несовершеннолетним. Кешищян якобы приходил к нему в камеру, они играли в карты и Кешищян его насиловал. Свидетель Трубкин, который отбывал наказание вместе с Буряком, на суде опроверг эти показания и заявил, что никогда Кешищяна не видел. Более того, назвал имена еще троих свидетелей, которые могли подтвердить или опровергнуть факт знакомства Кешищяна с Буряком, но ни следствие, ни суд не опросили этих свидетелей, а ходатайство адвоката о вызове их в суд было отклонено.

По словам адвоката, есть еще одно противоречие в показаниях Буряка. Детализация телефонных звонков в день преступления показала, что неоднократных звонков между отцом убитой девочки Амбарцумом Кешищяном и Михаилом Буряком не было, как это утверждает последний. Однако ни следствие, ни суд не учли алиби Кешищяна.

Адвокат Инга Габелия, которой суд объявил отвод по ходатайству стороны обвинения, рассказала еще про одного важного свидетеля, которого не вызвали в суд. Девочка ходила на брейк-данс, и на месте убийства были обнаружены отпечатки пальцев 17-летнего парня, посещавшего те же танцы. Следователи опрашивали многих людей и брали отпечатки у круга лиц, с которыми была знакома Верджине. Экспертиза установила идентичность отпечатков парня. Однако повторная экспертиза, проведенная за пределами Абхазии, выявила ошибку, что впервые в практике адвоката.

– Удивительно, чтобы эксперт ошибся в таком вопросе, так как дактилоскопия достаточно точная наука, – отметила Габелия.

Адвокат потерпевшей стороны Карина Геворкова заявила, что она перед приходом на пресс-конференцию в очередной раз связывалась с матерью убитой девочки Жанной Сурменелян, и та сказала, что у нее позиция та же. Женщина не верит, что ее муж совершил убийство и изнасилование их дочери. Она рассказала, что более заботливого отца не найти. Мать много работала, и за детьми часто смотрел отец. По словам Жанны, дети скучают по отцу, спрашивают, где он. Им до сих пор ничего не сказали.

Завершая пресс-конференцию, которая длилась более часа, адвокаты отметили, что им хотелось бы, чтобы были более очевидные доказательства, а не притянутое за уши обвинение. Если бы Амбарцум Кешищян был виновен в том, в чем его обвиняют, до приговора дело не дошло бы, родственники сами расправились бы с ним. Проведение повторного рассмотрения дела они считают единственным шансом оправдаться ему.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 114Выпуск: 3575Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ