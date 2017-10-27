ЛИШЬ ВОЛЯ К ПОБЕДЕ!

Спортивная жизнь в Гудауте

Ращ Хутаба в 1982 году стал чемпионом Европы в весовой категории до 100 кг. За всю историю проведения турниров он первым из абхазских спортсменов поднялся на высшую ступень пьедестала почета на чемпионате Европы. К этому высокому титулу и блестящей победе он шел уверенно и твердо. Сейчас, когда у него за плечами огромный опыт участия в турнирах, тренерской работе, он рассказывает насколько непросто было вырваться вперед спортсмену из Абхазии. С легкой руки Раща Хабуговича именитые спортсмены, которых он побеждал легко, уезжали в составе сборной на очередные сборы и потом становились чемпионами Европы и мира. Таких примеров у него предостаточно.

Для спортивной общественности Абхазии Ращ Хутаба – олицетворение мужества, силы, уверенности в себе. Вот уже в 23-й раз борцы вольного стиля участвовали в турнире, который носит его имя. Первый международный турнир по вольной борьбе на призы чемпиона СССР и Европы, мастера спорта международного класса Раща Хутаба прошел спустя несколько месяцев после окончания Отечественной войны народа Абхазии. За прошедшие годы турнир стал поистине международным. Вот и в нынешнем участвовали спортсмены из Абхазии, Адыгеи, Чеченской республики, Республики Северная Осетия – Алания, Краснодарского края.

В свое время участником первого турнира был и наш прославленный спортсмен, неоднократный чемпион Европы и мира Денис Царгуш. Вспоминая эти годы, он отметил:

– Для нас, молодых спортсменов, принимать участие в таком серьезном и значимом турнире было большой честью. Я выступал тогда в весовой категории до 32 кг и одержал победу. Бесспорно, мы все хотели стать похожими на нашего легендарного земляка, выезжать на международные турниры и возвращаться с медалями. Его успех и спортивная удача помогли многим из нас поверить в себя и свои силы. Именно Ращ Хутаба проложил дорогу спортсменам из Абхазии к будущим победам в Европе и мире. О том, что у абхазских спортсменов и сегодня большой потенциал, говорят победы наших борцов. И для самых юных, начинающих свой путь в большой спорт, победы Инара Кетия также будут стимулом для занятий спортом. Только ежедневные тренировки, работа над собой могут привести к поставленной цели. А Инара Кетия, победителя первенства мира, мы еще будем поздравлять с новыми победами на самых престижных соревнованиях мирового уровня.

– Великий спортсмен, великий человек, – с таких слов и эпитетов обратился к присутствующим на турнире Валерий Аршба, президент национального олимпийского комитета. И это все о нем, Раще Хутаба, на которого хотят быть похожи уже несколько поколений спортсменов.

Кому-то удается осуществить свою мечту в достаточно юном возрасте. Так все и складывалось у Бориса Багателия, мастера спорта СССР по вольной борьбе. И для него достижения знаменитого земляка были ориентиром. Но самые высокие титулы и победы пришли к нему, когда большим спортом уже не занимаются. И сегодня победитель чемпионата мира по самбо среди мастеров продолжает выходить на ковер. Кстати, совсем скоро он примет участие в чемпионате мира, который пройдет в Солониках.

– Ращ для нас пример, на который мы все равнялись и продолжаем это делать, – говорит Борис. – Его победа на чемпионате Европы стала общенациональным праздником. А самое главное, сотни мальчишек пришли в спортивные секции и стали серьезно заниматься спортом.

Как и все спортсмены, Ращ Хабугович немногословен но все же с журналистами пообщался:

– Каждый турнир для спортсменов очень важен, здесь они встречаются со своими соперниками и могут показать все свои навыки и умения. В нашей республике есть все возможности для занятий вольной борьбой. И мы чувствуем постоянно поддержку на государственном уровне. А нашим участникам хочу пожелать воли к победам. У них есть с кого брать пример и у кого учиться. Борьба как вид спорта, мне кажется, в крови у абхазов, мы должны этим воспользоваться и воспитать еще не одного чемпиона мира, Европы, Олимпийских игр.

А участники 23-го международного турнира получали призы – кубки, грамоты и медали победителей из рук прославленных спортсменов. В 14 весовых категориях – от 32 кг до 86 кг, были разыграны призы. 9 спортсменов из различных спортивных школ Абхазии заняли первые места и среди них – единственная девочка, занявшая первое место в весе до 48 кг, – Эсма Ладария. Они проявили волю к победе, благодаря которой в 1982 году Ращ Хутаба стоял на верхней ступени пьедестала почета на чемпионате Европы.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 114Выпуск: 3575Рубрика: спортАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району