Войсковому атаману Черноморского казачьего войска Абхазии казачьему полковнику В. Мироненко

Черноморское казачье войско Приднестровской Молдавской Республики выражает Вам, господин атаман, и всем казакам Черноморского казачьего войска Абхазии и казакам – ветеранам боевых действий искреннюю сердечную благодарность за братскую помощь и поддержку народу Приднестровья.

Мы, братские казачьи войска Абхазии и Приднестровья, всегда будем вместе в деле защиты наших народов!

Да хранит вас Господь Бог!

И. НЕБЕЙГОЛОВА, войсковой атаман Черноморского казачьего войска Приднестровской Молдавской Республики

Номер: 114Выпуск: 3575Рубрика: политикаАвтор: И. НЕБЕЙГОЛОВА, войсковой атаман Черноморского казачьего войска Приднестровской Молдавской Республики