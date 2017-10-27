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27.10.2017
Номер: 114
Выпуск: 3575
Рубрика: политика
Автор: И. НЕБЕЙГОЛОВА, войсковой атаман Черноморского казачьего войска Приднестровской Молдавской Республики
Войсковому атаману Черноморского казачьего войска Абхазии казачьему полковнику В. Мироненко
Черноморское казачье войско Приднестровской Молдавской Республики выражает Вам, господин атаман, и всем казакам Черноморского казачьего войска Абхазии и казакам – ветеранам боевых действий искреннюю сердечную благодарность за братскую помощь и поддержку народу Приднестровья.
Мы, братские казачьи войска Абхазии и Приднестровья, всегда будем вместе в деле защиты наших народов!
Да хранит вас Господь Бог!
И. НЕБЕЙГОЛОВА, войсковой атаман Черноморского казачьего войска Приднестровской Молдавской Республики
Номер: 114
Выпуск: 3575
Рубрика: политика
Автор: И. НЕБЕЙГОЛОВА, войсковой атаман Черноморского казачьего войска Приднестровской Молдавской Республики