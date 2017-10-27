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27.10.2017

Войсковому атаману Черноморского казачьего войска Абхазии казачьему полковнику В. Мироненко

Черноморское казачье войско Приднестровской Молдавской Республики выражает Вам, господин атаман, и всем казакам Черноморского казачьего войска Абхазии и казакам – ветеранам боевых действий искреннюю сердечную благодарность за братскую помощь и поддержку народу Приднестровья.

Мы, братские казачьи войска Абхазии и Приднестровья, всегда будем вместе в деле защиты наших народов!

Да хранит вас Господь Бог!

И. НЕБЕЙГОЛОВА, войсковой атаман Черноморского казачьего войска Приднестровской Молдавской Республики


Номер:  114
Выпуск:  3575
Рубрика:  политика
Автор:  И. НЕБЕЙГОЛОВА, войсковой атаман Черноморского казачьего войска Приднестровской Молдавской Республики

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