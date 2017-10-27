Главная
27.10.2017
Номер: 114
Выпуск: 3575
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
Награждение и присвоение званий
Президент РА Р. Хаджимба подписал Указ о награждении орденом «Ахьдз-Апша» III степени за многолетний труд, высокий профессионализм, вклад в развитие Очамчырского района ДЕЛБА Марину Ивановну.
* * *
Также Президент подписал Указ о присвоении почетного звания:
«За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения присвоить почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия»
БГАНБА Этери Решовне – учителю абхазского языка и литературы средней школы № 4 г. Сухум;
ДЖИНДЖИЯ Людмиле Чичиковне – учителю начальных классов средней школы № 1 г. Сухум».
Номер: 114
Выпуск: 3575
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА