Награждение и присвоение званий

Президент РА Р. Хаджимба подписал Указ о награждении орденом «Ахьдз-Апша» III степени за многолетний труд, высокий профессионализм, вклад в развитие Очамчырского района ДЕЛБА Марину Ивановну.

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Также Президент подписал Указ о присвоении почетного звания:

«За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения присвоить почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия»

БГАНБА Этери Решовне – учителю абхазского языка и литературы средней школы № 4 г. Сухум;

ДЖИНДЖИЯ Людмиле Чичиковне – учителю начальных классов средней школы № 1 г. Сухум».

Номер: 114Выпуск: 3575Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА