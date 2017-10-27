27 ОКТЯБРЯ В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ВОСЬМОЙ АБХАЗО-РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ

Организаторами Форума выступают Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство экономики Республики Абхазия.

О проведении Форума в Сухуме было упомянуто в ходе российско-абхазских переговоров в августе этого года. «Абхазия – важный партнёр и союзник России, с которым нас объединяют общая история и духовное родство. Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, надёжно обеспечивать её безопасность, оказывать всемерную политическую поддержку, – отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин. – Особая роль здесь принадлежит регулярным российско-абхазским деловым форумам. Очередной, восьмой по счёту, состоится в конце этого года в Сухуме».

Форум традиционно будет посвящен вопросам расширения и углубления взаимодействия в области туризма, предпринимательства, инструментов продвижения торгово-экономических и межрегиональных связей России и Абхазии. В рамках деловой программы Форума предполагается проведение четырех круглых столов, состоятся очередное заседание российско-абхазского делового совета и биржа деловых контактов для представителей деловых кругов.

Ключевым мероприятием Форума станет пленарное заседание, которое пройдет при участии Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба. В ходе совместного заседания также будет представлено приветственное слово Президента Российской Федерации Владимира Путина, которое огласит Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев, предполагаются выступления Премьер-министра Республики Абхазия Беслана Барциц, заместителя министра экономического развития Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрия Пристанскова, министра экономики Республики Абхазия Адгура Ардзинба, заместителя министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Ольги Рухуллаевой, руководителя Российско-Абхазского делового совета Андрея Сергеева, Постоянного представителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгия Мурадова.

Официальным оператором Форума определен Фонд «Росконгресс».

Номер: 114Выпуск: 3575Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс