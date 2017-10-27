Для полноценного развития этноса, государства, культуры

В преддверии Дня абхазского языка Президент РА Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам развития государственного языка с участием председателя Госкомитета по государственной языковой политике Нурбея Ломия, зампредседателя Комитета Тамилы Аршба, председателя Госкомиссии по реализации госпрограммы развития абхазского языка Тали Джапуа и советника Президента по культуре, науке и образованию Владимира Зантария. На совещании был обозначен круг вопросов, нуждающихся в решении, а также намечены пути дальнейшего развития абхазского языка.

Президент отметил: «Роль и значение государственного языка для страны очевидны. Без него невозможно полноценное развитие этноса, государства, культуры. Очень важна деятельность Госкомитета по языковой политике, где сейчас работают молодые люди с творческим мышлением. В течение короткого промежутка времени они создали несколько информационных продуктов на абхазском языке для детей. Безусловно, им нужна государственная поддержка и условия, чтобы развивать это направление дальше. Нужно отметить и работу, проделанную для сохранения и развития государственного языка в предыдущие годы.

Вызывает оптимизм работа по обучению государственному языку, проводимая Комитетом по репатриации. В числе самых главных вопросов – подготовка к школьным реформам. Без этого все прочее может остаться безрезультативным. Для того чтобы родители с радостью отправляли своих детей в абхазские школы, к процессу обучения необходимо подходить с новой методикой. Недавно начатые курсы абхазского языка для госслужащих должны получить поддержку со стороны всех районных администраций и Кабинета Министров».

Номер: 114Выпуск: 3575Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс