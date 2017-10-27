50 ЛЕТ КУРОРТУ «ПИЦУНДА»

Президент Р. Хаджимба выступил с речью на торжественном мероприятии, посвященном юбилею курорта «Пицунда».

Уважаемые соотечественники! Уважаемые пицундцы!

История зарождения и становления курорта «Пицунда» – это живая документальная летопись, насыщенная интересными событиями и фактами. Генеральный план застройки этой жемчужины абхазского Причерноморья, одного из центров мировой цивилизации, был создан главным архитектором Москвы, лауреатом Ленинской премии, академиком Михаилом Посохиным. Руководителем строящегося курорта «Пицунда» являлась выпускница Новочеркасского политехнического института, инженер-строитель Тамара Ивановна Гицба, отличавшаяся своим высоким профессионализмом и требовательностью. Она осталась в памяти абхазского народа как настоящий лидер и истинная патриотка, сумевшая ценой немалых усилий сплотить людей в целях привлечения национальных кадров к строительству курорта всесоюзного значения.

Строителей и рабочих, приехавших в 60-70-е годы на знаменитую новостройку из всех городов и районов Абхазии, объединяло огромное желание возродить свою страну, поддержать ее престиж.

Живописный облик Пицунды, ее неповторимый ландшафт привлекали внимание миллионов советских и иностранных туристов. Курорт стал местом проведения официальных международных встреч, научных симпозиумов и конгрессов, излюбленным уголком, своеобразной Меккой для многих знаменитых писателей, художников, публицистов, режиссеров и актеров.

Мы глубоко признательны ветеранам строительства курорта за проявленные в те годы трудовой героизм и преданность делу, имевшему общенациональную значимость.

За пять десятилетий курорт «Пицунда» занял лидирующее место в курортной сфере республики, внес весомый вклад в развитие и укрепление экономики государства.

После Отечественной войны народа Абхазии курорт принимал активное участие в восстановлении туристической индустрии. Из года в год количество людей, отдохнувших и поправивших здесь свое здоровье, неуклонно росло.

Курорт «Пицунда» всегда шел в ногу со временем. Так, при поддержке государства, начиная с 2014 года была проделана колоссальная работа по модернизации объекта, были произведены капитальный ремонт и перепланировка корпусов «Бзыбь», «Золотое руно», «Колхида», «Амра», а также реконструирован бассейн. На очереди – реконструкция оставшихся корпусов, продолжение ремонта и обновление инфраструктуры, обеспечивающей деятельность курорта.

Нельзя не отметить повышение эффективности работы курорта, достигнутой за последние годы во многом благодаря работе нового руководства курорта «Пицунда». Грамотный и умелый менеджмент позволил предприятию выйти на прибыль и добиться роста других показателей.

Объединение пансионатов курорта «Пицунда» уверенно занимает лидирующие позиции по продажам туристических путевок в 2017 году. Это хороший результат, но следует непременно двигаться вперед и наращивать обороты.

В решение задач, стоящих перед курортом, существенный вклад вносит его сплоченный коллектив, который за долгие годы работы не раз показывал свои навыки и профессионализм.

Сегодня более 200 сотрудников трудятся на этом предприятии, отстаивая звание лучшего и крупнейшего курорта Абхазии.

От всей души поздравляю всех вас, уважаемые пицундцы, с замечательным праздником и желаю вам доброго здоровья, благополучия и процветания!

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На торжественном мероприятии, посвященном 50-летнему юбилею курорта «Пицунда», выступил министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия.

Он отметил хорошие экономические показатели Объединения пансионатов курорта «Пицунда» и сообщил, что в этом году были произведены дополнительные капитальные вложения в инфраструктуру предприятия более чем на 50 миллионов рублей.

А.Гарцкия отметил заслуги первого директора ОПК «Пицунда»: «Мы сегодня отдаем дань памяти первому директору пансионата Тамаре Гицба. Она совершила для того времени невозможное: искала и находила кадры абхазской национальности, готовила специалистов, многие из которых сидят сегодня в этом зале. В то время это сделать было чрезвычайно сложно. Ее отношение к делу должно стать примером для подражания».

Министр напомнил о военных годах: «Во время войны здесь создавались батальоны из местного населения. В пансионатах размещались добровольцы из Северного Кавказа, России, Турции, Сирии. В корпусах жили беженцы из Сухума, Очамчыры, Ткуарчала. В тот период вся инфраструктура работала на фронт».

Министр подчеркнул, что нужно сохранить культурное и историческое наследие – город Пицунду и сам курорт: «Преимущество курорта состоит в том, что здесь соединены три составляющие: сам курорт, заповедная зона и реликтовые сосны. Все это расположено на мысе с особыми климатическими условиями для здоровья людей».

Номер: 114Выпуск: 3575Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс