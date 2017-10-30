«ПОВЕРЬ МНЕ, МАМА»

СЕНТЯБРЬ. АИААИРА – 24

Не всегда можно понять, как человек поведет себя в той или иной ситуации, но если у него есть нравственный стержень, он никогда не подведет, не оставит в беде. Особенно ярко проявляются высокие и низменные качества на войне. Не так просто победить страх и смерть. Но доблестные защитники Абхазии сумели сделать это в дни грузино-абхазской войны 1992-93 годов. Одним из таких мужественных воинов был Астамур Назырбеевич Халваш. Вместе со своими друзьями он сделал все для победы над врагом. Сегодня ему посвящают статьи, стихи, песни. А в 2006 году в Сухуме, в Доме печати, вышла книга «Астамур Назырбеевич Халваш». Автор-составитель – мать героя Светлана Георгиевна Чукбар-Халваш посвятила ее своим братьям – Галактиону, Чичико и Валере Чукбар, племяннику Джамалу Габозову и своему сыну Астамуру Халваш, достойным и бесстрашным защитникам Абхазии, павшим в огне сражений грузино-абхазской войны. Посвятила всем матерям, потерявшим своих сыновей в войне с грузинскими оккупантами.

Сколько горя принесла всем нам эта проклятая война, сколько обездолила семей, сколько сердец сожгла огнем неизбывной боли, сколько могил дорогих людей оставила после себя! Об этом думаешь, читая книгу страницу за страницей, рассматривая помещенные в ней фотографии. Книга включает в себя воспоминания, очерки, стихи и песни на русском и абхазском языках. Рассказывая о бесстрашном воине Астамуре Халваш, она призывает к тому, чтобы всегда чтили память павших героев, вспоминали их, воспитывали на их примерах будущие поколения.

К началу грузино-абхазской войны Астамур успел немного, ведь жизнь только начиналась. Приморская средняя школа, Тбилисский зоотехнический институт, служба в Советской армии, затем работа зооинженером в с. Анхуа. Таковы были вехи его биографии. Все мечты перечеркнула война.

Астамур храбро воевал, но 22 октября 1992 года во время минометного обстрела его настиг на передовой осколок снаряда. Он погиб за девять дней до своего 26-летия. «Там, где был Астамур, – вспоминали его боевые друзья, друг с первого класса Беслан Харабуа и Аслан Барцыц, – всегда слышались смех, шутки. Это была открытая душа, сердце его горело пламенем. Он был нашим «главным инженером» в строительстве окопов и убежищ» (Из статьи А. Папба «Парень из Нового Афона»). Беслан Харабуа также отмечал: «Астамура невозможно было не любить. Он всегда был лучшим: и в школе, и в жизни, и на фронте. Он был особенным, но не любил выделяться. Я уверен, что если бы ему предложили жизнь без Родины или смерть за нее, он выбрал бы последнее. Его слова «Живыми мы Родину не сдадим» говорят сами за себя. Он был уверен в нашей победе». (Из статьи В. Мироненко «Чукбаровский Халваш»). Воспоминания боевых друзей Астамура показывают, каким он был храбрым, надежным. Таким воспитали его отец Назырбей Шугович – майор милиции и мать Светлана Георгиевна – педагог.

Астамур был в числе тех, кто оборонял Красный мост в Сухуме в ночь с 14 на 15 августа. Он с бойцами на захваченном в грузовом порту рыболовецком сейнере (морской десант был из 15 человек) пытался высадиться в районе аэропорта 16-17 августа в составе роты удерживал позиции в Сухуме в районе универсама.

«С 18 августа – боец Гумистинского фронта. Дважды в составе разведгруппы переходил через линию фронта в оккупированный войсками госсовета Грузии Сухум, выполнял поставленные задачи.

31 августа, когда грузинские войска прорвали фронт и при поддержке артиллерии и бронетехники заняли плацдарм в Эшере, Астамур Халваш со своим подразделением выполнял боевые задачи по ликвидации прорыва и восстановлению линии фронта. В ходе ведения боевых действий Халваш А.Н. показал себя храбрым, дисциплинированным, серьезным воином, пользовался заслуженным авторитетом среди боевых друзей и командиров» (из характеристики, которую дал бойцу Астамуру Халваш командир Новоафонской роты 1-го батальона Гумистинского фронта И. Р. Миканба). Герой награжден орденом Леона и медалью «За отвагу». Посмертно.

Беззаветная любовь к Родине, уверенность в победе звучат и в стихах Астамура:

Судьба решит,

Что ж будет с каждым.

Робкий враг

строчит огнем.

Поверь мне, мама, боем

важным

Свободу нашу отобьем.

Астамур любил поэзию. И это символично, что именно ему посвящают так много стихов. И не так давно – летом этого года – российский писатель и журналист Дмитрий Ярошевский написал «Балладу об Астамуре».

Вот горе матери –

чем его передашь?

Каким же солнцем

осушишь ее страдания?

Здесь, под камнем,

ее Астамур Халваш –

Солдат Гумистинского фронта,

простого звания.

Он не дожил до двадцать шестой весны,

Двадцать пять прожитых в едком дыму растаяли.

Пал за свободу своей небольшой страны,

Когда на нее набросились хищники стаями.

Так уже было и будет еще не раз,

Если взрывается небо – приходит бедствие.

Поздно ли, рано, но мы начинаем сказ

Про Астамура-солдата и про нашествие.

Все очень просто и нынче, и испокон –

После набата всегда наступает пауза.

Кто-то застенчивый – рвется идти в заслон,

А кто-то умный – занять позицию страуса.

Но если джигит ты – честь свою береги!

Чтобы «гяура» не встретила мать упреками.

Там, за Ингуром, не дремлют твои враги…

И еще такие строки: Вот – твоя правда!

Огнем полыхает склон,

И вот он – твой миг, тебя навек успокоивший.

Как тебе дышится там, где чист небосклон,

Герой не придуманный, слез материнских стоящий?

В траур оделась долина, взревевший тур

Так возвестил об еще одном павшем воине.

Запричитали горы: «Ах, Астамур, Астамур!»

И мать догадалась, что плакать уже позволено.

Трогают сердце такие слова матери из воспоминаний о сыне: «У меня после гибели Астамура остались сын Баслангур и дочь Асида. Они такие же славные дети, воспитанные, образованные: сын – врач, а дочь – агроном. Но я не перестаю плакать по сыну. Сколько слез и печали в сердце матери, знает только мать и черный камень, вечный молчаливый свидетель слез, который охраняет сон, вечный сон моего сына».

Сестра Асида пишет в своих воспоминаниях, что он был очень жизнерадостным и мечтал о долгой жизни, хотел, чтобы дата его рождения совпала с Днем Победы. Астамур погиб, но жизнь его продолжается в памяти его родных, друзей, всех, кому он был дорог. И в его стихах, которые он оставил после себя.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 115Выпуск: 3576Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ