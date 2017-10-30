СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ

Фестивальное движение продолжается

В Сочи завершил свою работу XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Его участники еще пребывают под ярким впечатлением увиденного. Эти чувства будут сопровождать их долгие годы, а возможно, и всю жизнь. Представительная делегация нашей республики оставалась в гуще и череде событий фестиваля вместе со своими сверстниками, которые приехали со всех континентов. Участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов стали более 20 000 молодых людей из 150 стран мира. Фестиваль в Сочи собрал молодых лидеров из разных сфер: представителей молодежных общественных организаций, журналистов, творческой и спортивной молодежи, IT-специалистов, лидеров молодежных организаций, предпринимателей, лидеров студенческого самоуправления, молодых ученых.

Фестиваль навеял и другие воспоминания.

Я возвращаюсь мысленно в советскую эпоху, в год, когда Москва принимала посланцев мировых держав. 60 лет назад, в 1957 году, в Москве прошел VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. У меня нет, к сожалению, информации, кто еще представлял Абхазию на Московском фестивале. Но доподлинно известно, что среди делегатов того далекого фестиваля был и наш земляк Франц Лакербая. Я узнала об этом от его супруги, которая поделилась со мной воспоминаниями и показала фотографии из семейного архива. Первый фестиваль оказал огромное влияние на дальнейшее формирование культуры, искусства и послужил родоначальником многих новаторских для того времени жанров. Тогда на Центральном телевидении появилась редакция «Фестивальная», выпускавшая советскую телевикторину «Вечер весёлых вопросов». Позднее этот формат изменился, и теперь это – известный и любимый всеми КВН.

Франц Лакербая был выходцем из села Дурипша. Здесь он родился, отсюда начался его путь во взрослую жизнь. Здесь были его корни, которые подпитывали его, как материнская любовь и наказы отца. Окончив Дурипшскую среднюю школу, юноша поступил в сельскохозяйственный техникум и с дипломом агронома-полевода вернулся в родное село и приступил к работе. Это было непростое, послевоенное время, приходилось много работать. Франц прервал свою работу лишь на время, когда ушел в ряды Советской армии. И оттуда в его семью приходили благодарственные письма от командования войсковой части. В его семейном архиве до сих пор бережно хранят грамоты и похвальные листы, которыми был награжден Ф. Лакербая за боевую и безупречную службу в рядах пограничных войск МВД СССР. После армии молодой человек вернулся в свое село и продолжил работать в колхозе, а начинал он с участкового агронома. Колхоз «Дурипш», в те годы – орденоносный, колхоз-миллионер, был известен далеко за пределами нашей республики. Все высокие гости республики в обязательном порядке посещали это образцовое хозяйство. Здесь было на что посмотреть и чему удивиться. В мае 1963 года в Дурипше в доме родных братьев Махты и Минаса Таркил в лучших традициях абхазского гостеприимства приняли Первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева и кубинского лидера Фиделя Кастро.

Франца Лакербая вскоре избрали бригадиром колхоза, одновременно он был и секретарем комсомольской организации села, а также членом ЦК ЛКСМ Грузии. В 1958 году за активную жизненную позицию его наградили Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Свое участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве Франц Ардашинович впоследствии вспоминал всю жизнь. Такие неизгладимые впечатления оставил этот фестиваль в его душе. И это можно понять, ведь в Москве собралась молодежь со всего мира, и быть среди них, чувствовать себя частицей этого мира было познавательно и интересно. Нужно учитывать, что в те годы не было никакой информации о молодежных движениях зарубежных стран. Потому личное знакомство со сверстниками во многом расширяло кругозор.

С 1958 года на протяжении 10 лет Франц Лакербая был главным агрономом колхоза, а в 1969 году его избирают заместителем председателя колхоза «Дурипш». На этом ответственном и важном участке работы он оставался до 1988 года, когда ушел на заслуженный отдых. Заслуженный работник сельского хозяйства Абхазской АССР, постоянный участник ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства), кавалер орденов «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, депутат местных органов самоуправления. Можно продолжать этот перечень наград и титулов, общественных поручений и обязательств. Он прожил, как принято говорить, яркую и насыщенную жизнь, наполненную событиями, встречами, знакомствами. В череде знаменательных событий – фестиваль молодежи и студентов в Москве.

МАРИНА ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Фото из семейного архива.

Номер: 115Выпуск: 3576Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району