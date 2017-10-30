ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ

Присудить Государственную премию Республики Абхазия имени Г.А. Дзидзария в области науки за 2017 год:

– кандидату исторических наук, доценту Габелия Алику Николаевичу – за монографию «Абхазия в предантичную и античную эпохи»;

– доктору филологических наук, профессору Джапуа Зурабу Джотовичу – за монографию «Абхазский нартский эпос. Текстология. Семантика. Поэтика»;

– доктору филологических наук, доценту Саманба Леониду Хиговичу – за монографию «Вопросы абхазского и общего языкознания».

Номер: 115Выпуск: 3576Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА