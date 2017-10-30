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30.10.2017
Номер: 115
Выпуск: 3576
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ
Присудить Государственную премию Республики Абхазия имени Г.А. Дзидзария в области науки за 2017 год:
– кандидату исторических наук, доценту Габелия Алику Николаевичу – за монографию «Абхазия в предантичную и античную эпохи»;
– доктору филологических наук, профессору Джапуа Зурабу Джотовичу – за монографию «Абхазский нартский эпос. Текстология. Семантика. Поэтика»;
– доктору филологических наук, доценту Саманба Леониду Хиговичу – за монографию «Вопросы абхазского и общего языкознания».
Номер: 115
Выпуск: 3576
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА