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30.10.2017

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ

«За многолетний труд, заслуги в области строительства и строительной индустрии присвоить почетное звание «Заслуженный строитель Республики Абхазия» Джонуа Валериану Чутовичу».

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«За многолетний труд, вклад в развитие хореографического искусства и популяризацию абхазской культуры присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» Кове Василию Григорьевичу».

Президент РА Р.Хаджимба подписал соответствующие Указы.


Номер:  115
Выпуск:  3576
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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