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30.10.2017
Номер: 115
Выпуск: 3576
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
«За многолетний труд, заслуги в области строительства и строительной индустрии присвоить почетное звание «Заслуженный строитель Республики Абхазия» Джонуа Валериану Чутовичу».
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«За многолетний труд, вклад в развитие хореографического искусства и популяризацию абхазской культуры присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» Кове Василию Григорьевичу».
Президент РА Р.Хаджимба подписал соответствующие Указы.
Номер: 115
Выпуск: 3576
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА