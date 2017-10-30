ПРЕЗИДЕНТ Р. ХАДЖИМБА ВЫСТУПИЛ С ПРИВЕТСТВЕННОЙ РЕЧЬЮ НА ОТКРЫТИИ ФОРУМА

Уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья!

Рад приветствовать всех участников восьмого абхазо-российского Делового форума в Абхазии. В этом зале сегодня присутствуют представители власти, общественных организаций, предпринимательского сообщества и научной среды Абхазии и России. Состав участников Форума не менее представительный, чем в предыдущие годы, и это, безусловно, является свидетельством его значимости.

Уважаемые гости!

Мы очень благодарны и искренне ценим ваш интерес к Абхазии, мне приятно это подчеркнуть, и, я считаю, что это важно.

Наша страна открыта для конструктивного диалога, направленного на партнёрские отношения.

Мы готовы к совместной работе и реализации взаимовыгодных проектов, выработке мер и сотрудничеству в преодолении ограничений и препятствий для более глубокой интеграции экономических отношений Абхазии и России.

Только вместе, объединяя усилия, мы сможем обеспечить устойчивый рост сложившихся торгово-экономических отношений, обеспечить увеличение взаимной инвестиционной активности, освоить новые перспективные направления взаимодействия и справиться с вызовами современного мира.

Именно на обсуждение этих и других актуальных вопросов направлена работа сегодняшнего Форума, который по праву ежегодно считается одним из важнейших событий деловой жизни Абхазии.

Площадки Форума, как и прежде, дают хорошую возможность для общения между политическими и экономическими элитами Абхазии и Российской Федерации, и, самое главное, это площадки для общения хозяйствующих структур.

За прошедшие годы с момента проведения первого Делового форума в 2009 году проделана огромная работа по укреплению, без преувеличения, братских отношений между нашими странами.

Создана широкая договорная база. Наряду с базовым договором о союзничестве и стратегическом партнёрстве, между Республикой Абхазия и Российской Федерацией подписано 130 межгосударственных соглашений, охватывающих практически все сферы взаимодействия и сотрудничества.

За этот период товарооборот между Абхазией и Россией увеличился более чем в 3,5 раза, экспорт абхазских товаров на российский рынок – в 3,2 раза, а доля Российской Федерации во внешнеторговом обороте Республики Абхазия превышает 70%.

Мы стремимся экспортировать нашу продукцию на российский рынок. Именно с этой целью сегодня активно строятся тепличные комплексы, перерабатывающие предприятия, а также обоюдными усилиями создаются все условия для удобства экспортёров Абхазии по продвижению абхазских товаров.

Отрадно отметить, что расширяется и торговая линейка товаров, поставляемых из нашей страны. Мы постепенно и последовательно увеличиваем добавленную стоимость экспортируемых товаров. Представители агропромышленного комплекса Абхазии удостаиваются высоких наград на международных выставках и площадках.

В сфере туризма наша страна уже несколько лет подряд входит в число наиболее популярных направлений для отдыха среди россиян.

В Абхазии активно развиваются пляжный и культурно-познавательный виды туризма, а древнейшие памятники истории раннего христианства служат прочной основой для развития религиозного туризма.

Безусловными лидерами рынка практически во всех секторах экономики Абхазии являются компании с участием российских инвестиций. Здесь уже много лет ведут успешную деятельность крупнейшие российские компании, такие как «Мегафон», «Роснефть» и другие.

В прошлом году на этой же площадке был подписан ряд инвестиционных соглашений, и некоторые из них уже реализованы в полном объеме, другие находятся на завершающей стадии.

Как я уже говорил выше, мы открыты и заинтересованы в российских инвестициях. В этом направлении нами проводится последовательная работа по формированию благоприятной деловой среды и роста деловой активности путём создания необходимой нормативно-правовой базы и институтов поддержки инвестиционной деятельности, которая является ключевым фактором роста экономики.

Между Абхазией и Россией действует соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. В 2014 году нами принят новый Закон «Об инвестиционной деятельности», в рамках которого предусмотрены адресные льготы и меры стимулирования инвесторов.

При Министерстве экономики Абхазии создано Государственное инвестиционное агентство, в задачу которого входит оказание поддержки и содействия иностранным инвесторам.

Несмотря на достигнутые результаты, нам предстоит еще много работы в этом направлении. Учитывая общемировые экономические тренды, конкуренция за инвестиции усиливается с каждым годом, и в будущем неэффективные и неконкурентоспособные страны или регионы будут вынуждены пополнить число аутсайдеров. Мы это хорошо понимаем.

В этом вопросе мы придаем большое значение заимствованию российского передового опыта и лучших практик наиболее успешных регионов России.

Именно по этой причине с этого года нами начато направление государственных служащих Абхазии на стажировку в наиболее прогрессивно развивающиеся регионы Российской Федерации.

Здесь я хочу отдельно сказать огромное спасибо за то, что наши российские коллеги поддерживают нас в этом вопросе и с удовольствием делятся своим опытом и наработками.

Неоценимым вкладом в развитие является финансовая помощь, оказываемая Российской Федерацией в целях содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Так, по обновлённой Инвестиционной программе на 2017-2019 годы в текущем году предусмотрена финансовая помощь в размере более 2,5 млрд руб., а всего, включая 2019 год, эта сумма составит более 5,8 млрд руб.

За счёт этих средств строятся и восстанавливаются объекты социальной инфраструктуры.

Но сотрудничество между нашими странами не может и не должно ограничиваться безвозмездными финансовыми вливаниями.

Наша задача – выйти на самодостаточный уровень развития, позволяющий качественно улучшить жизнь наших граждан, и все предпосылки для этого у нас есть.

В рамках сегодняшнего Форума нам с вами предстоит обсудить ряд наиболее актуальных вопросов повестки абхазо-российских отношений. Это вопросы дальнейшего продвижения наших торгово-экономических связей, развития малого и среднего предпринимательства в контексте двусторонних отношений, сотрудничества в сфере туризма, а также более эффективного взаимодействия Республики Абхазия с регионами Российской Федерации и многое другое.

Уважаемые друзья!

Мы живем с вами в очень непростое, но при этом интересное время. Мир стремительно меняется, и скорость изменений увеличивается с каждым днем.

Появляется много новых идей и открытий, которые в мгновение охватывают всю планету, реализуются проекты, в существование которых невозможно было бы поверить еще несколько лет назад.

И чтобы соответствовать этим вызовам времени, нам нужны мудрость и ответственность, совместный поиск нестандартных решений, новые форматы взаимодействия наших государств, а также всех структур, призванных оказывать содействие предпринимательскому сообществу.

Неслучайно в работе наших форумов традиционно принимают участие представители торгово-промышленных палат и других объединений предпринимателей.

Важно, чтобы работа наших форумов всегда носила конструктивный и результативный характер.

Во все времена будущее определяли настойчивые, целеустремленные и работоспособные люди, которых, я абсолютно уверен, сегодня много в этом зале – тех, кто готов, невзирая на трудности и препятствия, преобразовывать свои смелые замыслы, интеллектуальные способности и предприимчивость в новые успешные дела и проекты.

Я твердо убежден, что плодотворная и интересная работа в рамках сегодняшнего Форума будет направлена на совместный поиск новых идей, которые лягут в основу укрепления и расширения союзнических абхазо-российских отношений.

Номер: 115Выпуск: 3576Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА