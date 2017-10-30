АБХАЗО-РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ ВОСЬМОЙ РАЗ ПРОШЕЛ В СУХУМЕ

Ключевым мероприятием Форума стало пленарное заседание, которое состоялось при участии Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба.

В ходе заседания Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев озвучил приветственное слово Президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава российской делегации, заместитель министра экономического развития Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрий Пристансков выразил уверенность, что деловые круги двух стран готовы к созданию амбициозных планов в развитии взаимоотношений: «Прочным фундаментом нашего партнерства выступает межрегиональное взаимодействие, расширение побратимских связей между муниципальными образованиями Республики Абхазия и Российской Федерации. В настоящий момент более 50 субъектов Российской Федерации постоянно поддерживают торгово-экономические отношения с Республикой Абхазия. Россия традиционно является ключевым инвестиционным партнером и занимает первое место по объему прямых инвестиций в экономику Абхазии».

Об итогах Форума читайте в ближайших номерах

Номер: 115Выпуск: 3576Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс