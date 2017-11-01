СУХУМ

Гостиница «Ориенталь». В 1908 г. архитектор Альфред Баммэ проектирует одно из своих лучших творений в Сухуме – гостиницу «Ориенталь». На углу Михайловской набережной и Колюбакинской улиц было выстроено 2-этажное здание, где расположилась роскошная первоклассная гостиница. Принадлежала она купцам Г. Б. Гвалия и Д. И. Чавчанидзе (первому – южная часть здания, второму – северная половина). В гостинице располагались 64 комфортабельных номера, стоимостью от 1 рубля 25 копеек. На 1-м этаже были: первоклассный ресторан, обширный мануфактурный магазин братьев Акиньян, табачный магазин А. И. Бабаджан, типография «Победа», фабрика каучуковых штемпелей, первый в Сухуме синематограф-электробиограф «Ренессанс», фотостудия известного сухумского фотографа И. П. Ефкарпиди «Правда», магазин часов, бриллиантовых изделий и столового серебра М. С. Минкова.

(Из книги А.Агумаа «Старый Сухум»)

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Когда в советское время национализировали собственность «буржуев», гостиница «Ориенталь» сохранила свое функциональное назначение, но была переименована в «Ткуарчал». На первом этаже располагалась самая лучшая парикмахерская столицы – «Гигиена» с двумя залами – для мужчин и женщин. Там были вечные очереди клиентов. Парикмахерская начинала работать с 8 утра и до последних посетителей. А они могли прийти и в 12 часов ночи. Именно к этому времени гуляющие по набережной и засидевшиеся в ресторанах «Амра», «Абхазия», «Рица» могли зайти в салон, чтобы привести себя в надлежащий вид к завтрашнему дню. В середине 1980-х годов посещаемость в «Гигиене» чуть сократилась, так как большинство первоклассных мастеров уехало в Израиль.

На первом этаже гостиницы со стороны улицы Леона была крохотная фотомастерская. Сюда любили заходить родители с детьми, чтобы сделать семейный портрет, а также те, которым необходимо было фото на документ (кстати, они могли заплатить по негласной системе «чем быстрее, тем лучше», так как в то время в многочисленных фотоателье приходилось ждать фотографии несколько дней).

В здании располагался и большой гастроном № 1. Его светлые, сверкающие чистотой залы привлекали много покупателей. Но главное отличие этой торговой точки – всегда свежие и качественные продукты. Руководил гастрономом опытный работник, который знал, как привлекать покупателей и находить общий язык с властями. Невероятно, но при советской системе его основными поставщиками продуктов были не городские склады, а базы в Сочи и Москве. Говорили, что он тоже уехал с семьей на землю обетованную.

Рядом с гастрономом сохранился в своем первозданном виде табачный магазин А.Бабаджан, с деревянными расписными панелями на стенах и необычными массивными деревянными витринами. В 80-90 годы прошлого века там можно было купить настоящие папиросы «Герцеговина Флор», табак для трубок, кубинские сигары и лучшие ходовые болгарские сигареты – «Дукат», «ВТ», «Родопи» и др. Потом появились сухумские сигареты «Космос» и «Мальборо».

Но большинство сухумчан курили «Приму» и «Беломорканал». На стене этого магазина висели большие старинные часы «MOSER» с римскими цифрами. В вечернее время внутри корпуса зажигались обыкновенные лампочки, и простая желтая подсветка придавала часам необычный вид и настраивала сухумчан на неторопливый променад по набережной. Потом часы исчезли. По «официальной версии», их сдали в ремонт. Но некоторые «догадывались», что их вывезли на одном из иностранных теплоходов, которые часто заходили в Сухум, особенно летом. Кто понимал толк в часах, знал, что стоили они баснословных денег. А предприимчивых людей в столице хватало всегда.

Когда в конце 80-х годов случился пожар в гостинице «Абхазия», пожарные стали пробиваться к огню через гостиницу «Ткуарчал», так как она соединялась коридорами с «Абхазией». Их неумелые действия нанесли непоправимый вред парикмахерской «Гигиена», гастроному №1, табачному магазину. Тогда гидранты с водой на прилегающих улицах не работали, и огнеборцы опустили пожарные рукава с набережной прямо в море и соленой водой залили все и вся.

Сегодня этот ценный памятник архитектуры функционирует частично. Неплохо оформляется на Новый год и ждет своего часа, чтобы засверкать еще более яркими красками, как и подобает красивому зданию.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 116Выпуск: 3577Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА