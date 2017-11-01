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Спорт

В г. Пицунде завершился второй турнир по мини-футболу среди любительских команд, памяти Дзкуя Ричарда (Баджуны).

В турнире принимали участие 20 команд из разных городов и сел Абхазии: «Скендж» (Гудаута), «Цандрипш-застава» (п. Цандрипш), «Бзыбь-1» (п. Бзыбь), «Киараз» (Пицунда), «Дружба» (Гудаута), «13 район» (Пицунда), «Лдзаа» (п. Лидзава), «Фруктовая Компания», «Аграа», «Замостянка Гудаута» (Гудаутский район), «Пицунда-1» (Пицунда), «Кемпинг Гагра» (Гагра), «Колхида Гагра» (Гагрский район), «Абазг Гагра» (Гагра), «Бзыбь Ветераны» (п. Бзыбь), «Аацы» (Гудаутский район), «Лыхны» (Гудаутский район), «Гагра-1» (Гагра), «Цандрипш-2» (п.Цандрипш), «Гудаута-2» (Гудаутский район).

В финал вышли команды «Киараз» (Пицунда) и «Дружба» (Гудаута). Матч завершился со счетом 1:1, в серии послематчевых пенальти победу одержала гудаутская команда «Дружба», со счетом 3:2. У «Дружбы» за весь турнир было проведено 7 матчей, из них 6 побед и 1 поражение, 29 забитых и 16 пропущенных мячей.

Лучшим игроком турнира стал Ардзынба Алан («Лдзаа»), лучшим бомбардиром – Дбар Батал («Бзыбь Ветераны»), лучшим вратарем – Смыр Хаджарат («Дружба»). Памятным призом награжден главный судья турнира Сангулия Астамур.

Также в рамках турнира проведены детские матчи, в которых приняло участие 6 команд. В детском матче победу одержала команда из Пицунды «Киараз». Главный тренер команды – Елисеенко Ахра.

Дзкуя Ричард Даурович (Баджуна) родился 5 августа 1992 г., в г. Гудауте.

Закончил Пицундскую среднюю школу № 1, после окончания школы поступил в Московский институт культуры на кафедру телерадиовещания.

Дзкуя Ричард погиб в ДТП в 2015 году. Он был большим любителем футбола, объединял людей для игры в футбол. Был игроком ЛФК «Киараз». Его команда участвовала и участвует практически во всех турнирах республики по мини-футболу.

Государственный комитет РА по физической культуре и спорту

Номер: 116Выпуск: 3577Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту