Живут вкусно, живут легко

Привычки итальянских гурманов

Итальянцы – люди хоть и изобретательные, но в то же время достаточно строгие в том, что касается еды. Они придерживаются определенных правил и любят, когда и представители других национальностей ведут себя в соответствии с ними. Неплохо было бы эти правила знать, хотя бы для любопытства, поэтому мы с ресторатором Флавио Де Марки вам сегодня о них расскажем.

Итак, утро итальянца начинается, конечно же, с завтрака. Его обычно не пропускают, да и пропустить такой «микрозавтрак» сложно – он состоит из кофе (эспрессо или капучино) и круассана (круассан называется brioche – бриОш). Всё! И летом, и зимой, в холод и жару, завтрак выглядит именно так. Хотя жители южных регионов Италии завтракают плотнее. Могут съесть пиццетту (маленькую пиццу) или ещё что-нибудь солёное, вместо круассана – булочку с мороженым (brioche con gelato) и пьют граниту – это напиток, состоящий из мелко дроблёного льда с какой-нибудь добавкой (кофе, лимон, клубника и т.д.). Такой завтрак своим посетителям обычно предлагают в итальянских барах. Дома же итальянцы пьют кофе из кофеварки moka, едят печенье, тосты с маслом и вареньем. Кстати, когда итальянцы завтракают в баре (по дороге на работу утренний поход в бар для итальянцев – это особый ритуал), то чаще всего кофе они пьют не за столиком, а за стойкой, поскольку такой же заказ за столиком обойдется посетителю дороже. Придя на работу, итальянцы тотчас же отправляются на pausa caffe – «перерыв на кофе» и могут с ароматным кофе выкурить сигарету.

Обедают итальянцы между полднем и 13.30 часами. Некоторые приносят с собой еду из дома, но это, скорее, исключение, чем правило. Кстати, принесенный из дома обед в Италии называют schiscetta – «скишетта», то есть «домашний обед в офис». Такой обед характерен исключительно для северян с Апеннин. Само слово (schiacciato – «сдавленный»), как и идея брать с собой на работу обед из дома, зародились в Милане и означают – переносной контейнер из металла с крышкой, ведь еда в контейнере действительно плотно утрамбована. Если говорить о сегодняшнем дне, то важно отметить, что все больше итальянцев стали предпочитать домашнюю пищу, во-первых, тем самым они экономят на перекусах в барах, а, во-вторых, домашняя пища полезней, чем ресторанные разносолы.

Вообще, обед в Италии, в отличие от завтрака, является главной трапезой дня. Стол в этом случае накрывается на всю семью (обычно в выходные дни). Родственники общаются, шутят, интересуются делами своих близких. И в этом мы схожи с итальянцами! Типичный итальянский обед состоит из первого блюда на основе пасты (макаронного изделия), второго блюда из мяса или рыбы, на десерт – фрукты, сладости, и, конечно же, как без ароматного кофе! Кстати, особенность, которая отличает итальянцев, – на обед они тратят не менее двух часов.

Если говорить об ужине, то самыми популярными вечерними блюдами в Италии считаются мясное бродо, овощная минестра. Но в барах и ресторанах, как правило, подается 5 блюд. Для начала – легкая закуска в виде поджаренных кусочков ветчины в чесночном соусе. Затем следует antipasto (закуска перед основным хитом вечера): тушеные, вареные и жареные овощи. Далее итальянцы подают первое блюдо: спагетти, тортеллини, пасту, равиоли и т. д. Основное блюдо – из мяса или рыбы. А завершает итальянский ужин десерт с чашечкой крепкого, сладкого кофе. Как же без него!

Расскажем вам и о других удивительных гастрономических привычках итальянцев. Пиццу в Италии едят как отдельное блюдо. На двоих или на компанию пиццу заказывают крайне редко. Кофе итальянцы пьют после сладкого, а не вместе с ним. Кстати, жидких супов в Италии нет. «Суп» по-итальянски – это кашеподобное разваренное блюдо без жидкости.

Если у вас есть желание попробовать итальянские супы, то приглашаем вас в сухумский ресторан Cristallo Raffaello.

Материал подготовили Эсма АРДЖЕНИЯ и Флавио Де Марки

На снимках: «святая троица» итальянского завтрака – капучино, круассан с нутеллой и свежие газеты; обед традиционной итальянской семьи.

Номер: 116Выпуск: 3577Рубрика: обществоАвтор: Материал подготовили Эсма АРДЖЕНИЯ и Флавио Де Марки