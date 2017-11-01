Грузия, Турция и Азербайджан расширяют военное сотрудничество

В Тбилиси прошла трехсторонняя встреча министра обороны Азербайджана Закира Гасанова и глав генштабов ВС Грузии и Турции – Владимира Чачибая и Хулуси Акара.

Сообщается, что были обсуждены перспективы трехстороннего военного сотрудничества, вопросы региональной безопасности и совместной охраны реализуемых в регионе экономических проектов. В центре внимания участников переговоров были проблемы «урегулирования карабахского конфликта, восстановления территориальной целостности Грузии, а также политические процессы в Турции и в мире». Естественно, что стороны «высказались однозначно в поддержку территориальной целостности» и подписали протокол о сотрудничестве.

Номер: 116Выпуск: 3577Рубрика: политикаАвтор: Из Интернета