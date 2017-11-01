Курдская оппозиция требует отстранения Барзани от власти

Оппозиция Иракского Курдистана призвала лидера Масуда Барзани уйти в отставку. Главная оппозиционная партия «Движение перемен» призывает к формированию правительства «национального спасения», передает Reuters.

Партия обвинила Барзани в «катастрофе», в которой оказались курды после потери Киркука, который был взят иракскими войсками 16 октября после конфронтации Багдада и Эрбиля в связи с референдумом о независимости Иракского Курдистана. «Руководство Курдистана должно быть распущено, и для преодоления нынешней ситуации должно быть сформировано правительство национального спасения», – говорится в заявлении партии, которая поддерживает идею независимости, однако считает, что время для референдума было выбрано неудачно.

Номер: 116Выпуск: 3577Рубрика: политикаАвтор: Из Интернета