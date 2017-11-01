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НЕФТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ЖДЕТ СУДЬБА УГЛЯ

Прогноз главы Сбербанка Германа Грефа о скором повсеместном распространении электромобилей и окончании нефтяной эры

Нефть как «новый уголь»

В рамках форума «Российская энергетическая неделя» глава Сбербанка Герман Греф заявил, что нефть может стать «новым углем» в течение последующих двадцати лет. По его словам, сегодня 57% потребления нашей нефти приходятся на транспорт, но массовое производство таких электромобилей, как Tesla 3, раз и навсегда уронит нефтяные котировки. В качестве аргумента Греф приводит прогноз МВФ, согласно которому к 2040 году баррель нефти будет стоить в районе 15 долларов.

«Глава Сбербанка демонстрирует фанатичную приверженность хай-тек-технологиям, но когда он пытается убедить в окончании эры углеводородов, его аргументы дают обратный эффект. О том, что угольная эра закончилась, говорят уже лет 40, если не больше. Но уголь сохраняет свои позиции, и только недавно в глобальном масштабе темпы роста угольной генерации прекратились. На угле сидит весь мир, в том числе и прогрессивный Евросоюз. Господину Грефу хотелось бы здесь порекомендовать обратить внимание и на пути развития традиционной энергетики. А что там происходит? Европейцы до сих пор не отказались от угля, хотя у них и есть планы сокращать его потребление. Более того, в реальности они наоборот совершенствуют угольные электростанции, устанавливая туда дополнительные фильтры, чтобы снижать экологические последствия их работы – долю выбросов углекислого газа и других загрязняющих веществ», – комментирует ФБА «Экономика сегодня» Игорь Юшков.

Технология «старт-стоп»

Что касается рынка автомобильного топлива, то сейчас нефть действительно используется в основном для того, чтобы заправлять автомобили – из нее делают дизтопливо и бензин. Но, как отмечает эксперт, и здесь продолжается развитие. Например, мы видим усовершенствование двигателей внутреннего сгорания. Иными словами, хотя бензин и остается основным видом топлива, но при этом двигатели становятся более эффективными – внедряется технология «старт-стоп», когда при остановке на светофоре двигатель глохнет, а при нажатии педали газа автоматически заводится.

«Если раньше требовалось 20 литров бензина на I00 км, то теперь достаточно всего пяти литров. В этом направлении идет основное развитие. Конечно, электромобили со временем обязательно займут некий сегмент рынка, но тут возникает другой вопрос, о котором Греф даже не упомянул: откуда берется электричество? В основном как раз из угольной и газовой генерации, и только минимальная доля здесь остается за возобновляемыми источниками энергии. ВИЭ же вообще отдельно от традиционной энергетики существовать не могут. На современном этапе развития технологий они являются только добавочным звеном к традиционной энергетике».

«Прогноз о скором повсеместном распространении электромобилей и окончании нефтяной эры можно сравнить с сюжетом фильма «Назад в будущее», когда Марти Макфлая в 2017 году окружают летающие автомобили и скейты. Я думаю, что нефть не сбавит своих позиций к 2040 году. Более того, если она будет дешеветь, то спрос будет только повышаться, потому что в России, Индии и Китае и других развивающихся странах объемы автомобилизации еще крайне малы. Если же все они пересядут на авто, то потребление нефтепродуктов колоссально возрастет», – продолжает эксперт. Но даже если развитие элетромобилестроения пойдет по другому сценарию, то ухода нефти с рынка в 2040 году ждать все равно не стоит.

Газета «Экономика сегодня»

Номер: 116Выпуск: 3577Рубрика: экономикаАвтор: Газета «Экономика сегодня»