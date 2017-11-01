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ГОСДЕП США ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ВОЕННОЙ СИЛЫ 01.11.2017

ГОСДЕП США ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ВОЕННОЙ СИЛЫ

Пульс планеты

Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон попросил Конгресс дать президенту США право применять силу против террористов без уточнения временных рамок и района потенциального удара: во всем мире в любое время, в любом месте.

На слушаниях в Сенате глава Госдепартамента посетовал, что сейчас Белому дому необходимо получать разрешение Конгресса на использование военной силы в отношении противника, «который не обращает внимания на внешние границы».

С главой внешнеполитического ведомства США согласился министр обороны Джеймс Мэттис, заявив, что «война в принципе непредсказуема».

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Военный бюджет США на 2017 год составляет 582,7 миллиардов долларов, что менее чем на один процент превышает бюджет 2016 года (580,3 миллиардов).

Reuters


Номер:  116
Выпуск:  3577
Рубрика:  политика
Автор:  Reuters

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