ГОСДЕП США ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ВОЕННОЙ СИЛЫ

Пульс планеты

Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон попросил Конгресс дать президенту США право применять силу против террористов без уточнения временных рамок и района потенциального удара: во всем мире в любое время, в любом месте.

На слушаниях в Сенате глава Госдепартамента посетовал, что сейчас Белому дому необходимо получать разрешение Конгресса на использование военной силы в отношении противника, «который не обращает внимания на внешние границы».

С главой внешнеполитического ведомства США согласился министр обороны Джеймс Мэттис, заявив, что «война в принципе непредсказуема».

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Военный бюджет США на 2017 год составляет 582,7 миллиардов долларов, что менее чем на один процент превышает бюджет 2016 года (580,3 миллиардов).

Reuters

Номер: 116Выпуск: 3577Рубрика: политикаАвтор: Reuters