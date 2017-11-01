ЗАБОТЫ ДЕТСКИЕ, ПРОБЛЕМЫ ВЗРОСЛЫЕ

Новости из района

Центральная районная больница в Гудауте была построена в 1973 году. За эти годы здесь было спасено немало жизней, а самое главное – именно здесь в годы Отечественной войны народа Абхазии располагался госпиталь, в котором получали необходимую медицинскую помощь раненые бойцы.

Здание больницы за долгие годы эксплуатации нуждалось в ремонте, и в 2016 году после завершения всех строительных работ больница начала принимать своих пациентов. За время, прошедшее после капитального ремонта, улучшилось оснащение медицинским оборудованием, не так остро стоит кадровый вопрос. До последнего времени не в полную силу работали отделения – родильное и гинекологическое. Ситуация меняется в лучшую сторону, и в родильном уже готовы к встрече с будущими мамами. И чем больше будет записей в книге рождаемости, тем увереннее мы будем смотреть в будущее. Словом, теперь нет необходимости выезжать в другие города и соседние страны, с чем сталкивались в последние годы женщины нашего района. Как меня заверили в больнице, здесь созданы все условия, чтобы мамы и младенцы чувствовали себя хорошо. Но обо всем этом более подробно расскажут врачи. Нашу беседу начал главный врач больницы, кандидат медицинских наук, Хаджарат Шамба:

– Районная больница после капитального ремонта нуждалась в современном оборудовании именно для хирургического отделения, так как мы не могли в полной мере оказывать врачебную помощь и проводить операции. Теперь операционные блоки оснащены всем необходимым – дыхательными, наркозными, другими аппаратами. Все необходимое оборудование есть в настоящее время как в хирургическом отделении, так и в отделении гинекологии. Врачи этого отделения имеют все возможности, чтобы проводить полноценно операции. У нас есть индивидуальные родильные залы, каких нет ни в одной больнице республики. Так было задумано еще на стадии проектирования больницы. То есть в одном зале сможет родить только одна женщина, затем в течение суток он будет закрыт на полный цикл санитарной обработки. Но мы столкнулись с другой проблемой. Не хватало врачей, профессионально владеющих в полном объеме гирургической техникой. Во время родов бывают различные ситуации, когда необходимо экстренное хирургическое вмешательство. В таких случаях, когда речь идет о жизни матери и ребенка, многое зависит от профессионализма и опыта врача.

Работает кабинет переливания крови – гемотрансфузии. Есть возможность производить забор крови заблаговременно у родственников беременных женщин, кровь хранится в соответствующих условиях. Это обычно происходит в непредвиденных ситуациях, но и к ним мы должны быть готовы.

Вместе с опытными врачами- гинекологами сейчас в районной больнице работают и молодые специалисты, которые еще только набираются профессионального опыта, так необходимого в их сложной и ответственной работе. Ведь только теоретических знаний не хватает, чтобы принять решение и взять на себя ответственность, в том числе и за исход операции. Всеми этими навыками и умениями владеет опытный врач-гинеколог, зав.отделением Эмма Ивановна Таркил. За ее плечами – долгие годы работы в этом отделении. Однако одной и дежурить, и проводить операции было сложно, это колоссальные и физические, и эмоциональные нагрузки. В настоящее время в этом отделении уже несколько квалифицированных врачей, которые могут проводить самостоятельно операции. Приступила к работе и врач-гинеколог Марина Евсиенко с 15-летним опытом работы в одной из больниц Ростовской области. Все это позволит отделению работать в полную силу.

Незадолго до моей беседы с врачами была проведена операция искусственного родоразрешения – кесарево сечение, которую провели врачи районной больницы. И как считает заведующая отделением, она прошла на высоком уровне, а провела ее Ирма Гунба.

– Операция прошла хорошо, провела ее молодой и перспективный врач, – отметила Эмма Таркил. – Я считаю, что врачи нашего отделения в настоящее время готовы и принимать обычные роды, и проводить операции. Вместе с опытными врачами работают и молодые специалисты, но мы всегда готовы проконсультировать их и дать совет. Мы учитываем мнение нескольких врачей, чтобы принять окончательное решение. Больница уже достаточно оснащена медицинским оборудованием, что, бесспорно, помогает лечению наших пациенток. С начала этого года в стенах нашего родильного дома появилось на свет 39 малышей. Эта цифра, думаю, будет расти, и наши врачи, будут делать все, чтобы каждая женщина возвращалась домой счастливой, со здоровым малышом.

– Коллектив замечательный, доктора – профессионалы высокого класса, – продолжает беседу врач-гинеколог Марина Евсиенко. – Больница отвечает стандартам подобных лечебных учреждений. Здесь созданы все необходимые условия для работы врачей и пребывания пациентов. Но не хватает информации у населения, что родильный дом работает в полном объеме. Мы обеспечены медикаментами, и если есть острая необходимость в каком-то препарате, то его доставляют из Республиканской больницы. Наши пациентки не испытывают никакого дефицита лекарств. В условиях нашего отделения возможно организовать «посещение одного дня» для беременных женщин. В чем преимущество такой формы обследования? Женщина за одно посещение может получить консультацию гинеколога с осмотром, ей будет проведено ультразвуковое и лабораторное обследование. Это максимально полное клиническое обследование, которое можно провести за один день, за один прием. Это очень важный момент, когда на ранних стадиях благодаря своевременному обследованию может быть выявлена определенная патология, а значит, есть время для успешного лечения. Поэтому проведение профилактических осмотров на начальном этапе – важная составляющая в лечении. Есть и конкретные планы. К примеру, в нашем отделении планируют для женщин в определенный период беременности проводить день осмотра. Это позволит врачам-гинекологам сделать прогноз состояния матери и будущего ребенка. И если будет обнаружена сложная патология, то женщине порекомендуют рожать в стационаре следующего уровня.

Коллектив врачей, средний и младший медицинский персонал готов к успешной работе для сохранения здоровья людей. Многие приходят в больницу с различными недугами. И от врача во многом зависит, насколько пациент поверит и в лечение, и в собственные силы. Результат во многом зависит именно от такого тандема.

Гудаутская больница продолжает давние традиции, которые здесь складывались десятилетиями. И через много лет кто-то скажет или напишет в своей биографии: родился в 2017 году в городе Гудауте. И к этому будут причастны люди в белых халатах – коллектив родильного отделения Гудаутской центральной районной больницы.

МАРИНА ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 116Выпуск: 3577Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району