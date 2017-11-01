ПОБЕДИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В номинации «Лучший производитель-экспортер промышленной продукции» – ООО «Вина и воды Абхазии»;

в номинации «Лучший российско-абхазский бизнес» – ЗАО «Аквафон GSM»;

в номинации «Лучшее размещение в курортно-туристическом секторе» – ООО «Лооди» и Пансионат «Сосновая роща»;

в номинации «Лучшее предприятие общественного питания» – ИП Ирина Заркуа и ресторан «Эрцаху»;

в номинации «Лучшее предприятие в сфере торговли» – ООО «АЗИД»;

в номинации «Лучшее предприятие сельскохозяйственной отрасли» – ООО «Аваи Агро»;

в номинации «Прорыв года» – РУП «Сухумский молочный завод».

Номер: 116Выпуск: 3577Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс