Главная
01.11.2017
Номер: 116
Выпуск: 3577
Рубрика: экономика
Автор: Апсныпресс
ПОБЕДИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В номинации «Лучший производитель-экспортер промышленной продукции» – ООО «Вина и воды Абхазии»;
в номинации «Лучший российско-абхазский бизнес» – ЗАО «Аквафон GSM»;
в номинации «Лучшее размещение в курортно-туристическом секторе» – ООО «Лооди» и Пансионат «Сосновая роща»;
в номинации «Лучшее предприятие общественного питания» – ИП Ирина Заркуа и ресторан «Эрцаху»;
в номинации «Лучшее предприятие в сфере торговли» – ООО «АЗИД»;
в номинации «Лучшее предприятие сельскохозяйственной отрасли» – ООО «Аваи Агро»;
в номинации «Прорыв года» – РУП «Сухумский молочный завод».
Номер: 116
Выпуск: 3577
Рубрика: экономика
Автор: Апсныпресс