В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

О том, какие работы были проведены в Гудаутском районе на средства районного бюджета и что еще предстоит сделать в ходе поездки по объектам, рассказал заместитель главы Администрации Гудаутского района по городскому хозяйству Вианор Тания.

Сейчас в бюджете есть средства, за счет чего и проводятся работы.

В.Тания сообщил, что в гудаутской школе номер №4 заменены кровля и электропроводка. «Крыша школы устарела, вода протекала внутрь здания, поэтому принято было решение перекрыть 590 квадратных метров крыши. Сумма работ составила 1,5 миллиона рублей, в том числе НДС – 150 тысяч рублей. Также внутри школы меняют электропроводку, так как она находилась в плохом состоянии, и школа была плохо освещена. Вообще, школе нужен капитальный ремонт, но на данный момент сделали что смогли, и дети могут здесь учиться», – сказал он.

Кроме того, по словам Тания, на улице Абазинской восстановлено освещение: «В прошлом году от поста ГАИ Бамбора по центральной трассе до церкви было проведено освещение. В этом году мы продолжили эти работы и установили фонарные столбы на оставшемся участке улицы Абазинской, заасфальтировано более 1 км улицы Тарнава.

Вианор Тания подчеркнул, что все работы проводит местное МУП.

Номер: 116Выпуск: 3577Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс