АБХАЗСКАЯ НАУКА ВОЗРОЖДАЕТСЯ И РАЗВИВАЕТСЯ

В Кабинете Министров РА прошло торжественное собрание, посвященное 20-летнему юбилею Академии наук Абхазии.

Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа сообщил, что АНА состоит из 3-х отделений и 9 институтов, в ее составе – 15 академиков, 11 членов-корреспондентов, 19 почетных иностранных членов, в подведомственных учреждениях работают более 400 исследователей, из которых 29 – доктора наук и 93 – кандидаты наук.

На торжественном собрании выступил Президент Абхазии Рауль Хаджимба. Глава государства поздравил научное сообщество с юбилеем и подчеркнул: «Несмотря на немалые экономические сложности, сопутствовавшие развитию нашей отечественной науки, достаточно очевидны достижения в ее различных сферах.

О юбилее АНА читайте в одном из ближайших номеров.

Номер: 116Выпуск: 3577Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс