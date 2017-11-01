VIII АБХАЗО-РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ

На пленарном заседании VIII абхазо-российского Делового форума Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев зачитал приветственное слово Президента РФ Владимира Путина, направленное участникам Форума:

«Приветствую вас на VIII абхазо-российском Деловом форуме. За прошедшие годы Форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной площадки для открытого конструктивного диалога представителей органов власти, деловых и экспертных кругов двух стран по актуальным проблемам, связанным с развитием стратегического партнерства России и Абхазии. В повестке нынешней встречи – вопросы наращивания нашего взаимодействия в таких важных взаимовыгодных сферах, как торговля, сельское хозяйство, туризм, поддержка значимых научных, образовательных, культурных контактов. Рассчитываю, что решения, выработанные в ходе Форума, найдут применение на практике, будут способствовать эффективной реализации большого потенциала нашего сотрудничества.

Желаю плодотворного общения и всего наилучшего!»

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Председатель Российско-абхазского делового совета Андрей Сергеев: «Бизнес позволяет людям развиваться. На сегодняшний день у нас экономика рыночная и, естественно, все, кто принимает в ней участие, задействованы в этом процессе. Это – рабочие места, и если мы обеспечим их, то достигнем хорошего результата. Экономика России примет любое количество абхазской продукции. Все, что произведёт Абхазия, Россия точно потребит. И то, что мы сегодня обговорим, нужно будет подытожить и зафиксировать, чтобы на следующем форуме мы могли посмотреть – что сделано по этим направлениям».

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Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц: «В рамках абхазо-российского Делового форума на протяжении восьми лет создан определённый задел и потенциал. Напрашивается вывод: пора все заключенные соглашения и договоры перевести в практическую плоскость. Для того, чтобы бюджет страны и наши люди ощутили от этого положительный эффект, считаю необходимыми серьёзные действия наших правительственных структур по снятию всевозможных препятствий, осложняющих работу начинающих предприятий, которые без особо крупных вложений сами становятся на ноги. Это такие компании, как «Дары Абхазии» и «Асыдзбал». Нужно создавать наиболее выгодные и благоприятные условия, чтобы наши люди стали заниматься экспортно ориентированным бизнесом».

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Заместитель министра экономического развития РФ – руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрий Пристансков: «Форум уже зарекомендовал себя как прекрасная площадка для обмена мнениями по ключевым темам двустороннего сотрудничества. Он неизменно представляет интерес для органов государственной власти РА, РФ и всего мирового сообщества.

Отношения между нашими странами веками складывались на основе принципов дружбы, взаимного сотрудничества, равноправия. И сейчас нашими основными задачами являются дальнейшее их укрепление, продолжение достигнутых результатов и передача опыта будущему поколению. Приведу статистику: товарооборот между нашими странами по итогам января-августа 2017 года составил порядка 155 миллионов долларов. Увеличение импорта произошло на 11,3%. Это говорит о росте интереса к абхазской продукции со стороны российского потребителя. Хочу отметить достигнутые за прошедший год позитивные результаты сотрудничества: в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства профинансированы российскими компаниями и инвестиционным агентством проект тепличного комплекса по выращиванию томатов, продукция которого ориентирована, прежде всего, на российский рынок, а также проект по производству продовольственных полуфабрикатов».

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Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева: «Существенную роль в экономическом развитии Абхазии играет ТПП РА, которая эффективно взаимодействует с российской ТПП и с ее региональными представительствами. Кроме того, Министерство РФ по делам Северного Кавказа является одним из ключевых отраслевых партнёров Абхазии, и органом государственной власти РФ и активно вовлечено в процесс социально-экономического развития Республики Абхазия. Особый акцент сделан на поддержке инвестиционной деятельности».

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Министр экономики РА Адгур Ардзинба: «VIII абхазо-российский Деловой форум проходит очень интересно. В этом году на повестке дня – развитие сельского хозяйства, туризма, продвижение торгово-экономических отношений, развитие малого и среднего предпринимательства в контексте взаимодействия Абхазии и России. К Форуму проявлен большой интерес со стороны российских коллег. К нам приехали представительные делегации из разных регионов Российской Федерации. Одна из основных тем в дискуссиях – развитие предпринимательства при инвестиционной активности».

Номер: 116Выпуск: 3577Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс