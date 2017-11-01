ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Отдать дань памяти погибшим в сталинских лагерях и тюрьмах к памятнику жертвам политических репрессий в Сухуме пришли Президент Абхазии Рауль Хаджимба, Вице-президент Виталий Габния, Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, Премьер-министр Беслан Барциц, представители правительства, политических и общественных организаций, парламентарии, горожане.

Председатель Ассоциации жертв политических репрессий Абхазии Анатолий Пилия отметил: «Этот день имеет большое значение для нас. Мы отдаем дань памяти нашим отцам и дедам, которые стали жертвами репрессий».

Варден Пилия рассказал, что будучи высланным с родителями, провел детство в Сибири, за Полярным кругом: «Там я закончил школу и институт. А потом, уже в 1970 году, вернулся к себе на Родину».

В.Пилия подчеркнул, что молодежь должна знать и помнить свою историю.

Номер: 116Выпуск: 3577Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс