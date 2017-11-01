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ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Отдать дань памяти погибшим в сталинских лагерях и тюрьмах к памятнику жертвам политических репрессий в Сухуме пришли Президент Абхазии Рауль Хаджимба, Вице-президент Виталий Габния, Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, Премьер-министр Беслан Барциц, представители правительства, политических и общественных организаций, парламентарии, горожане.
Председатель Ассоциации жертв политических репрессий Абхазии Анатолий Пилия отметил: «Этот день имеет большое значение для нас. Мы отдаем дань памяти нашим отцам и дедам, которые стали жертвами репрессий».
Варден Пилия рассказал, что будучи высланным с родителями, провел детство в Сибири, за Полярным кругом: «Там я закончил школу и институт. А потом, уже в 1970 году, вернулся к себе на Родину».
В.Пилия подчеркнул, что молодежь должна знать и помнить свою историю.
Номер: 116
Выпуск: 3577
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс