В ПРЕДВЕРИИ СПОРТИВНОЙ БИТВЫ

4-5 ноября в Москве во дворце спорта «Динамо» в Крылатском состоится чемпионат мира по косики каратэ IKKF 2017. В чемпионате мира примут участие более 1 500 лучших бойцов косики каратэ из 35 стран – лидеров данного вида спорта: Японии, Канады, США, Алжира, Марокко, Мали, Австралии, стран Балтии, Евросоюза и СНГ. Специальные гости чемпионата мира – сборные команды Республики Абхазия и Донецкой Народной Республики.

«Республику Абхазия будут представлять 11 спортсменов, выступать спортсмены будут под абхазским флагом, это стало возможным благодаря руководителям Ассоциации Федерации косики каратэ России Федоткину Сергею и Эстону Олегу. Поездка организована благодаря материальной поддержке родительского комитета», – отметил президент Федерации косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.

В программе чемпионата мира запланировано проведение личных и командных поединков среди детей, юношей, взрослых и ветеранов. Всего будет разыграно 50 комплектов наград (более 200 медалей и 50 кубков) в различных возрастных и весовых категориях.

А 3 ноября состоится международный конгресс IKKF 2017 «Перспективы развития косики каратэ в России и в мире», в котором примет участие член всемирной организации косики каратэ, президент Федерации косики каратэ Абхазии Д.Адлейба.

Номер: 117Выпуск: 3578Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту