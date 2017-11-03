АРМЯНСКОМУ КОНЬЯКУ – 130 ЛЕТ

К 130-летию армянского коньякоделия Ереванский коньячный завод выпустил новый эксклюзивный продукт – ARARAT Single Cask, презентация которого для прессы состоялась недавно.

Весь виноград коньячных сортов, выращенный в Тавушском районе Армении. ЕКЗ принимает местные янтарные ягоды несмотря ни на что – ни на их количество, ни на сахаристость. Ведь у ЕКЗ в этом приграничье есть своя особая миссия, и делается это, конечно же, в первую очередь с тем, чтобы поддержать виноградарей.

А вообще урожайность винограда в Тавуше зависит от тех же природно-климатических условий, поскольку, в отличие от виноградарей Араратской равнины, здесь лозу на зиму не закапывают. И, как результат, заморозки ниже определенной температуры могут иметь решающее значение. По мнению специалистов, урожай этого года лучше прошлогоднего.

Перегонка виноматериала производится дважды. После первой прогонки это лишь мутная жидкость крепостью 30-35%, но уже после второй, когда спиртосодержащие пары проходят через верхнюю часть аппарата, любовно называемого французами «шеей лебедя» и на самом деле похожего на нее, получается настоящий коньячный спирт.

Процесс длится 3 часа. Святая святых – цех выдержки. Кто бывал в подобных местах, знает, каким ароматом наполнен здешний воздух. Это, как опять же придумали французы, – «доля ангелов» – постоянно испаряющиеся сквозь дубовые бочки спирты. Примерно 3% в год забирают коньячные «ангелы».

«Я очень взволнован и горд, что представляю новую продукцию АРАРАТ, – говорит директор коньчного завода Г. Антонян в финальной части пресс-тура по Бердскому филиалу. – Это эксклюзивный для коньячного дела Армении напиток – ARARAT Single Cask, приготовленный специально к 130-летию армянского коньякоделия».

«ARARAT Single Cask – лимитированный продукт Ереванского коньячного завода крепостью 57%, произведенный исключительно из винограда Тавушской области, на северо-востоке Армении, известной своим прохладным климатом и кристально чистым воздухом, дарящим спиртам исключительную тонкость и уникальные органолептические характеристики. Именно они обеспечивают наслаждение в чистом, некупажированном виде», – говорится в презентационном проспекте продукта.

В ARARAT Single Cask все неповторимо, даже его оттенок, который экспертная комиссия поэтично назвала «цветом осеннего армянского заката». Он обладает крепким, объемным, многогранным и насыщенным вкусом. Характер напитка проявляется в глубоких древесных и дымчатых нотах с мягким оттенком ванили и пряной корицы.

Для того чтобы еще больше подчеркнуть эксклюзивность напитка, на каждую из бутылок инновационной серии специально приглашенный каллиграф из Матенадарана вручную нанес уникальный номер, обозначающий бочку, в которой выдерживался спирт. Уникальны также этикетки с контуром горы Арарат и деревянная упаковка, выдержанная в концепции крафт.

Как выяснилось, ЕКЗ выпустил всего 1440 бутылок ARARAT Single Cask. Продаваться он будет только в Армении. Цена бутылки емкостью 0,75 литра составит 11.000 рублей.

Газета «Голос Армении»

Номер: 117Выпуск: 3578Рубрика: обществоАвтор: Газета «Голос Армении»