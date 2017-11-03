ГЛАВНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ – ИНВЕСТИЦИЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Инициатива

Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария на встрече со студентами АГУ рассказал о проблемах и перспективах развития электроэнергетики Абхазии.

Был обсужден широкий спектр вопросов, подчеркнута важность подготовки квалифицированных кадров.

«Главная инвестиция – это инвестиция в человеческий капитал. Ваша будущая квалификация – залог успешной работы предприятия. Тем, у кого есть начальная необходимая база, мы всегда готовы помочь с трудоустройством. Будущее нашей страны в ваших руках, и придёт время, когда ответственность за нее ляжет на вас», – отметил А. Басария.

Гендиректор РУП «Черноморэнерго» рассказал о проблемах собираемости платежей за электроэнергию, отметив, что на сегодняшний день наиболее эффективным методом является установка современных приборов учета. Это позволит значительно сократить как технические, так и коммерческие потери электроэнергии.

Вопросы собираемости и нелегального потребления электроэнергии вызвали живой интерес аудитории.

Электроэнергетика, по словам Аслана Басария, – это огромный производственный комплекс, который необходимо обслуживать.

«Необходимо соблюдать баланс между тем, что надо и тем, что мы можем. При существующих тарифах обслуживать электроэнергетику республики не представляется возможным, поэтому государство периодически субсидирует эту отрасль», – пояснил глава «Черноморэнерго».

Речь зашла и о существующих тарифах оплаты за электроэнергию.

«У нас есть программа развития до 2026 года по высоковольтным сетям. Документ технический, с финансовым расчетом, в случае реализации которого достигается надежность энергосистемы. Создано технико-экономическое обоснование по распределительным сетям. Посчитан целесообразный, экономически обоснованный тариф, который составил 94 копейки, без учета тарифа за генерацию. Учитывались лишь затраты на текущий и частичный капитальный ремонт», – подчеркнул Аслан Басария и добавил, что тарифы устанавливаются постановлениями Кабинета Министров Республики Абхазия.

Особый интерес на встрече вызвала тема принятого в этом году Закона об электроэнергетике. Согласно ему, передающие сети 35 кВ и выше являются государственной собственностью. Благодаря принятию этого Закона появился единый государственный оператор, что позволит осуществлять контроль за всеми действиями технологического и технического характера.

Аслан Басария также рассказал студентам об энергетической безопасности, являющейся важной составляющей отрасли.

В завершение студенты выразили благодарность за интересную беседу и высказали надежду на дальнейшие встречи, так как они важны для получения новых знаний и опыта.

Саид БАРГАНДЖИЯ, руководитель пресс-службы РУП «Черноморэнерго»

Номер: 117Выпуск: 3578Рубрика: экономикаАвтор: Саид БАРГАНДЖИЯ, руководитель пресс-службы РУП «Черноморэнерго»