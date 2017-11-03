СПОРТ

Осман Джугелия стал бронзовым призером (61 кг) открытого чемпионата ЦСКА по вольной борьбе памяти первого президента Федерации детского спорта России, заслуженного тренера России Шевалье Нусуева.

Тренер спортсмена – Астамур Бения.

Соревнования проходили 26-27 октября во Дворце спортивных единоборств ЦСКА (г. Москва).

Ранее в этих состязаниях участвовали юноши, но сейчас на коврах ЦСКА в рамках турнира соревнуются взрослые спортсмены. С каждым годом турнир становится все более популярным, и в этом году в турнире участвовало более 106 спортсменов из России и стран ближнего зарубежья.

Номер: 117Выпуск: 3578Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту