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СПОРТ 03.11.2017

СПОРТ

Осман Джугелия стал бронзовым призером (61 кг) открытого чемпионата ЦСКА по вольной борьбе памяти первого президента Федерации детского спорта России, заслуженного тренера России Шевалье Нусуева.

Тренер спортсмена – Астамур Бения.

Соревнования проходили 26-27 октября во Дворце спортивных единоборств ЦСКА (г. Москва).

Ранее в этих состязаниях участвовали юноши, но сейчас на коврах ЦСКА в рамках турнира соревнуются взрослые спортсмены. С каждым годом турнир становится все более популярным, и в этом году в турнире участвовало более 106 спортсменов из России и стран ближнего зарубежья.


Номер:  117
Выпуск:  3578
Рубрика:  спорт
Автор:  Государственный комитет РА по физической культуре и спорту

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