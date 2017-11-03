ОТ САМЫХ АЗОВ – ДО СОВЕРШЕНСТВА

Недавно общественность Абхазии провожала в последний путь нашу коллегу, известную журналистку Абхазии Татьяну Трояновскую. Мы хотим, чтобы молодежь Абхазии знала, кто была Татьяна Николаевна.

Говорят, история пишется газетной строкой. Если это справедливо, то журналисты – это летописцы истории. И журналист через периодическую печать несет живую память истории. Ведь настоящий журналист – не только тот, кто хорошо пишет, а тот, кто видит интересную тему. Журналист должен быть в ответе за каждое свое слово. «Словом можно убить, словом можно спасти», – говорил В.С. Шефнер.

Долгие годы в редакции «Советской Абхазии», а затем в «Республике Абхазия» работала Татьяна Николаевна Трояновская. Она родилась 23 января 1929 года в Полтаве (Украина). На Украине тогда было очень тяжелое время, люди голодали. Ее мать работала в институте свиноводства машинисткой. У института был свой филиал в Грузии, в Сенаки. По просьбе матери Татьяны ее перевели в этот филиал. Но родителям больше понравился Сухум, и они устроились работать в этом городе. Отец был бухгалтером. Татьяне тогда было года три. Николай Трояновский работал главным бухгалтером в Шелкотресте, и маленькая Таня посещала с ним это учреждение. В памяти у нее остались сушилки для коконов, шелковые нити. А там, где жила ее семья, все вокруг разводили шелковичных червей. Это осталось одним из ярких воспоминаний ее детства.

Татьяна закончила сухумскую 4-ю женскую школу. Она с детства любила литературу: много читала, писала стихи, ее школьные сочинения считались образцовыми. Так что вполне закономерно, что она поступила в Сухумский педагогический институт на филологический факультет. По окончании института Татьяну направили работать в село Квемо-Баргеби Галского района.

Она запомнила один случай, которому тогда не придала значения, но позже, когда она это вспоминала, увидела его совсем по-другому. Сельская школа. Татьяна – молоденькая учительница, только что закончившая институт, знакомится со своими учениками. Они встают и каждый называет свою фамилию. Один ученик говорит, что он Бутбая, но потом добавляет: «Вообще-то моя фамилия Бутба, я абхазец». Это был как раз тот период, когда в Галском районе абхазцев делали грузинами. Татьяна проработала там год. Из-за того, что ее работа была далеко от дома, на следующий учебный год она перешла работать в Эшерскую железнодорожную школу, затем стала преподавать русский язык и литературу в Сухумском индустриальном техникуме. Работала она там пять лет. В эти годы Татьяна стала сотрудничать с газетой «Советская Абхазия». Писала о молодежи Абхазии, жизни студентов, молодых рабочих. Ее первым наставником в журналистике был Роман Георгиевич Петрозашвили, о котором она вспоминала с любовью и благодарностью. Ей очень хотелось работать в газете постоянно, но тогда в редакцию трудно было устроиться, все штаты были заполнены.

Как известно, молодежь всегда тянет в дальние края, хочется чего-то необычного, перемен в жизни. Татьяна уехала в Новосибирск к своей сокурснице Анне Махария из села Лыхны, которая со своим мужем Константином Барциц жила там (его после института направили туда работать). Аня и Татьяна встретились как родные, так как были подругами со студенческих лет. Татьяна устроилась в Новосибирске в вечернюю школу рабочей молодежи. Хотя у нее уже была возможность остаться там, но тянуло в родные края, где прошли ее детство и юность. Каждый отпуск она приезжала в Абхазию. Как-то в очередной отпуск к Татьяне пришла знакомая, которая работала корректором в редакции «Советской Абхазии». Она сказала, что уезжает, и предложила Татьяне свое место. Татьяна пошла с ней к редактору газеты Семенову, и он дал добро.

Это было в 1962 году. Трояновская послала телеграмму в Новосибирск: сообщила, что увольняется, и попросила выслать ее вещи. Стала работать корректором и спустя некоторое время начала писать журналистские материалы. В редакции увидели способности Татьяны к журналистике. Ее уже хотели взять корреспондентом, но каждый раз на освободившееся место из обкома партии присылали своего, и здесь редактор был бессилен. Так Татьяна проработала корректором четыре года. Однажды из редакции уволился один из корреспондентов, но ответственный секретарь Голубев не доложил об этом в обком партии и взял на этот штат Трояновскую. Некоторое время она работала корреспондентом, затем ее перевели в секретариат – заместителем ответственного секретаря. Более десяти лет она работала в этой должности, а потом ее утвердили ответственным секретарем.

Те, кто работал в периодической печати, знают, насколько ответственна и трудоемка работа ответственного секретаря. Вся жизнь редакции входит в его обязанности: выбор тематики, планирование номеров, задания корреспондентам, правка материалов, макетирование… Со всем этим отлично справлялась энергичная, очень ответственная, трудолюбивая Татьяна Николаевна. Не было дня, чтобы она опоздала хотя бы на три минуты, не выполнила вовремя работу. Всю душу и энергию отдавала Татьяна Николаевна любимой работе, которая стала для нее неотъемлемой частью жизни. Хотя времени для творчества у нее оставалось мало, она все же продолжала писать: в основном на школьную тему, и ее материалы почти всегда бывали в числе лучших. К юбилейным датам газеты «Советская Абхазия» правительство республики награждало Татьяну Николаевну почетными грамотами. Она была удостоена звания «Заслуженный работник культуры Абхазии». Забегая вперед, скажу, что у Т.Н. Трояновской есть дочь и внучка.

Уже ближе к пенсионному возрасту Татьяна Николаевна перешла корреспондентом в отдел партийной жизни, а затем – в отдел культуры. Она могла работать во всех газетных жанрах, кроме фельетона. Язык у нее был живой, яркий.

Ведь произведения публициста, как и писателя, по глубокому наблюдению Александра Блока, есть результат внутренней, подземной работы его души. И очерки Татьяны Николаевны всегда отличались тем, что она вкладывала в них частицу своей души, влюблялась в своих героев и надолго сохраняла в памяти их образы.

Татьяна Николаевна вспоминала, что тогда в редакции было очень много интересных людей. Было весело, они умели и работать, и отдыхать. Больше всего ей запомнились всевозможные веселые розыгрыши, празднование юбилейных дат.

Т.Н.Трояновская прошла в газете большой путь. После войны она продолжила работать в редакции газеты «Республика Абхазия». Татьяна Николаевна отличалась глубоким знанием всех тонкостей русского языка. На пенсию она ушла в 2004 году по состоянию здоровья. За долголетнюю и активную работу Указом Президента Абхазии Владислава Ардзинба в 2002 году она была награждена орденом «Ахьдз- Апша» третьей степени.

Светлая память Татьяне Николаевне...

Екатерина БЕБИА, журналист

Номер: 117Выпуск: 3578Рубрика: обществоАвтор: Екатерина БЕБИА, журналист