К 155-летию со дня рождения Николая Николаевича Смецкого

ЗДЕСЬ ДУХ ЕГО ЖИВЕТ И К СОВЕСТИ НАШЕЙ ВЗЫВАЕТ

Наследие великих меценатов

История многих красивейших памятников архитектуры Абхазии, в том числе в Гулрыпшском районе, связана с именем крупнейшего мецената конца XIX – начала XX века Николая Смецкого.

Николай Николаевич Смецкой происходил из богатой дворянской семьи. Окончил Московский университет со степенью кандидата права, в 30 лет женился на дочери помощника директора Оружейной палаты Ольге Филимоновой. Дела Смецких процветали, их лесозаготовительные предприятия приносили немалый доход, и супруги не жалели средств на создание социальных благ для нуждающихся. По инициативе Ольги Смецкой-Филимоновой создается Мошкинское земское училище, а затем народная библиотека-читальня. Наверное, супруги так и жили бы в Костромской губернии, если бы не болезнь Ольги. Доктора посоветовали ей курорты Европы, однако они не пожелали уезжать далеко от Родины и направились в Батум.

Однако случайный знакомый супругов – студент – так вдохновенно описывал красоты Абхазии, что Смецкие решили изменить маршрут. Таким образом судьба и свела Смецких с Абхазией.

Заведующая отделом флоры Абхазского госмузея Тая Алания, давно исследующая историю семьи Смецких, считает, что этот случайно встреченный по пути на юг человек был не кто иной, как будущий исследователь флоры Колхиды, ботаник Николай Альбов.

В Сухуме у Смецких был добрый знакомый – начальник Сухумского округа, полковник Апполон Введенский. Он уже обжился в Сухуме и даже успел заложить роскошный парк под названием «Субтропическая флора». Радушный прием, оказанный Введенским Николаю и Ольге Смецким, великолепие его тенистого парка у самого берега Черного моря покорили супругов. Решение было принято моментально.

В конце 1892 года Николай Смецкой приобретает в Сухуме 41 десятину земли за городским кладбищем. Расчистив земли, он начинает создавать прекрасный сад, в котором по его распоряжению были посажены 50 видов пальм, 80 эвкалиптов, более 50 акаций, свыше 30 камелий. По соседству «поселились» хвойные, обширные земли были отведены под цикадеи, создана целая аллея кактусов. Так на карте Абхазии появился Сухумский дендропарк.

Но жемчужиной архитектуры по праву считался, увы, уже полуразрушенный комплекс санаториев «Гульрипш».

Строительство этого санатория на довольно высоком холме, смотрящем на море, по мнению специалистов, было сопряжено с такими трудностями, как отсутствие дороги, дикий лес. Так что изначально Смецкой провел подготовительные работы для строительства: лес был расчищен, дорога проведена и даже создана небольшая, в семь километров, железная дорога, по которой было удобно везти строительные материалы. Специально для строительства санатория неподалеку создали небольшие кирпичный и черепичный заводы. Словом, даже подготовка была проведена на высочайшем уровне.

По своей архитектуре санаторий «Гульрипш 1» (а именно так назвали белое здание санатория, после того как появился так называемый красный корпус санатория «Гульрипш 2») ближе к стилю неоклассики с элементами неорусского направления. С особой тщательностью строители подошли к расположению окон, холлов и коридоров здания и постарались сделать так, чтобы все они были направлены в сторону моря и освещались солнцем.

Таким образом, находящееся на довольно большой высоте здание практически располагалось на розе ветров – слиянии морского и горного воздуха, что обеспечивало практически идеальные условия для пациентов санатория.

Построив прекрасное здание, Смецкой сразу же взялся и за благоустройство близлежащей территории. Это еще один признак высокой социальной культуры, столь свойственный строителям прошлых веков и так безнадежно забытый в наше время.

Вокруг санатория был заложен роскошный сад с диковинными привозными растениями, среди которых было множество пальм, олеандров, агав, душистых цветов и раскидистых деревьев. Можно только догадываться, как уютно чувствовали себя пациенты, которые после медицинских процедур выходили прогуляться по парку и посидеть на лавочках в прохладной тени деревьев.

Трехэтажный белоснежный красавец-санаторий был полностью построен на деньги Смецкого и предназначался для лечения легочных больных, которые были сильно стеснены в средствах и не могли оплатить лечение самостоятельно. Для приема в этот санаторий существовали особые правила – принимались больные лишь с начальными формами туберкулеза.

Сегодня мы можем говорить об этом санатории лишь в прошедшем времени. Нет санатория и, к сожалению, погибает и памятник архитектуры. Может быть, в современной Абхазии найдутся силы, способные прийти на помощь специалистам. Надежда возродить прекрасные здания, безусловно, есть.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 117Выпуск: 3578Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА