ПОВЫШАЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Свыше 700 военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии за летний период обучения подготовлены как профессиональные водители армейской техники.

Особенностью подготовки военных водителей в соединении является отработка преодоления естественных препятствий, имеющихся в Республике Абхазия в ходе занятий по специальной подготовке, с преодолением горных рек, оврагов, каменных завалов, участков вязкого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания.

В течение 5 месяцев в ходе занятий по вождению личный состав отработал приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождение маршрута в составе колонны на максимально и минимально допустимых скоростях. Военнослужащие освоили приемы вождения на горных серпантинах с большими уклонами и крутыми поворотами. Не менее половины занятий прошло в темное время суток.

Также в целях обучения вождению в сложных условиях на автодромах и танкодромах полигонов «Гудаута», «Нагвалоу» и «Цабал» в Абхазии, а также «Молькино» и «Майкопский» в Краснодарском крае сооружены водные и грязевые рвы, завалы из деревьев и другие препятствия.

Подготовка водителей и механиков-водителей военной базы проводились на различной колесной и гусеничной технике, в т.ч. автомобилях КамАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также современных бронетранспортёрах БТР-82АМ и новейших танках Т-72Б3.

С начала летнего периода обучения под руководством опытных инструкторов военнослужащие соединения провели более 700 практических занятий по вождению боевых и специальных машин, в ходе которых было пройдено до 100 тысяч км по дорогам с различным покрытием и рельефом местности.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 117Выпуск: 3578Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа