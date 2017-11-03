Есть такая профессия – Родину защищать

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ ВОИНОВ – РЕЛИКВИЯ РОДА

Три поколения семьи Еник

Абхазия. Год 1877. Началась очередная русско-турецкая война. На абхазский берег высадился турецкий десант, который в основном состоял из махаджиров-абхазов. Местное население оказалось меж двух огней: если принять сторону России, значит, воевать против своих братьев-махаджиров, если поддержать турецкий десант – воевать против России, в состав которой в то время входила Абхазия.

Абхазы выбрали второе. Турецкий десант проиграл, был отброшен назад. Но местное абхазское население было объявлено «виновным». Несмотря на то что в 1907 году клеймо «виновности» было снято, абхазы продолжали считаться ненадежными и их не брали в армию.

Наши предки доказали, что они не предатели, что они могут защитить справедливость в минуту опасности, создав добровольческую организацию, которая вошла в историю как Абхазская сотня.

Одним из всадников этой сотни был Максим Лазович Еник. Он родился в 1888 году в селе Бармыше. Когда пришла пора учиться, его определили в Сухумскую школу, затем в Гудаутскую учительскую школу.

В 1915 году, когда шла Первая мировая война, Максим Еник записался добровольцем в Абхазскую сотню и ушел на фронт.

В его воспоминаниях записано: «Что меня толкнуло, заставило идти на войну, да еще добровольцем? Разумеется, меня не могла не прельщать экономическая сторона вопроса (каждому было обещано по несколько десятин земли, за особую храбрость – повысить в титуле, кроме того, каждому рядовому платили по 20 рублей). Но я с детства слышал от отца, как абхазы вынуждены были покидать Родину, становиться махаджирами, как многие из них умирали в море, не достигнув другого берега, – от голода, жары, отсутствия каких-либо нормальных условий на судах, как все абхазское население было объявлено виновным за участие в восстании в ходе русско-турецкой войны 1877-78 гг. Идти на фронт добровольцем – значит, идти добровольно на смерть, но и не идти было нельзя. Воевать пошла самая смелая, боевая часть молодых абхазских мужчин. Надо было доказать, что абхазы могут храбро и мужественно защищать Россию. И мы это сделали».

Максим Еник на полях сражений Первой мировой сам взял в плен 14 немецких солдат, за что получил Георгиевский крест и звание младшего урядника.

Вместе с сотней он вернулся на родину в сентябре 1917 г. Вступил в дружину «Киараз» и принял активное участие в установлении Советской власти в Абхазии. И в мирное время Максим Лазович находился в гуще всех дел родного села. В 1927 году его избрали председателем Бармышского сельсовета, а в 1930 назначили директором совхоза «Лёнтехсырье» в своём же селе. В 1933 году его вновь избирают председателем сельсовета. (Эти данные взяты из книги Е.К.Габелия «Абхазские всадники».)

Страшный период «большого террора» (1937-38 гг.) не обошел стороной Максима Еник. Он был тогда сотрудником Гагрской милиции. В начале 1938 года его срочно вызвали в Сухум. В кабинете, куда его завели, сидели два незнакомых человека. Он понял, что пришло его время – Максим Лазович Еник был репрессирован и сослан далеко на Север. В лагере он рубил лес при 40-градусном морозе вместе с такими же ссыльными. Вряд ли он выжил бы, но судьба оказалась к нему милостивой. Дело в том, что он был знаком с личным врачом Сталина – когда «отец народов» приезжал в Абхазию, а это бывало не раз, Максим Лазович познакомился с этим врачом и даже несколько раз по-дружески с ним беседовал. И надо же, в ссылке врачом работал тот самый его знакомый. Они узнали друг друга. Врач вскоре постарался взять его к себе поближе. Благодаря этому Максим и выжил.

Из заключения он был освобожден в декабре 1944 года. Его направили на жительство в село Мукузани в Грузии – в родное село Бармыш ему было запрещено возвращаться.

Домой Максим Еник вернулся в 1954 году, уже после смерти Сталина. Вскоре он был реабилитирован, но в Компартии не восстановлен, о чем переживал до конца жизни.

В одном из заявлений на имя члена Политбюро ЦК КПСС Пельше Еник пишет: «Не стремлением к чуждому мне карьеризму и извлечению какой-то выгоды продиктовано настоящее мое заявление, а желанием восстановления справедливости, необоснованно нарушенных моих прав и оказания с моей стороны посильной помощи родной мне Коммунистической партии».

Прожив насыщенную многими разными событиями жизнь, Максим Лазович ушёл, не дожив до своего 100-летия 8 лет.

Характер отца передался сыну. Ражден Максимович Еник храбро сражался на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Вот как пишет о нем внучка Мадина Дасания.

«Дедушка родился в 1925 году в селе Бармыше. Когда началась война, ему было 16 лет. Но уже в апреле 1943 г. его призвали в армию и направили из Сухума в Тбилиси, в учебный центр, окончив который он получил звание младшего сержанта. Воевал Ражден Еник в конной дивизии под командованием генерала Плиева. Участвовал в битве на Курской дуге летом 1943 г., затем в сражениях в составе Южного, Юго-Западного, 3-го Украинского фронтов. Мой дедушка принимал участие в освобождении Молдавии, Украины. Особенно он отличился в Ясско-Кишиневской наступательной операции, в боях за освобождение Киева. При форсировании реки Днепр он вместе с группой переплыл реку и передавал координаты фашистских войск для корректировки действий советской артиллерии. Там он был ранен и получил сильную контузию. Домой пришла похоронка. Огромное горе для всей семьи. Однако дедушка остался жив, он попал в госпиталь, а поправившись, снова продолжил боевой путь. В составе 4-го Украинского фронта он освобождал Румынию, Венгрию, Чехословакию. Победу встретил в столице Австрии Вене. Дедушка Ражден награжден 13 орденами и медалями, имеет 12 благодарственных писем от Верховного Главнокомандующего Сталина. После войны он служил в Финляндии, закончил службу в 1949 г. в Болгарии.

Я очень горжусь своим дедом».

И мы вместе с ней гордимся тем, что в той Великой Отечественной войне наших храбрых земляков было немало.

Представитель третьего поколения семьи Еник – внук Максима Лазовича и сын Раждена Максимовича – Григорий – родился в 1954 г. Окончил Гагрскую среднюю школу № 4. Получил хорошее высшее образование. Прошел серьезную школу трудовой и партийной работы – сначала в Ростове-на-Дону, затем в Абхазии.

За два дня до начала грузино-абхазской войны Григорий Ражденович Еник был назначен начальником таможни. Но он даже не успел приступить к работе и с первого дня войны начал собирать ребят для обороны г.Гагры. Активно участвовал в организации Бзыпского укрепления. Был в группе абхазских народных ополченцев, встретивших вражеский десант, высадившийся в поселке Цандрипше. Стал одним из организаторов и исполнителей вывода жителей и бойцов Абхазской гвардии из Гагры в село Бзыпту. С первых дней войны Григорий Еник являлся членом Бзыпского оборонительного штаба. Впоследствии стал командиром ополченцев Гагрской группы, состоявшей в основном из жителей Гагры. При освобождении города был ранен, госпитализирован. После госпиталя Владислав Ардзинба снова назначил его начальником таможни. «Часто думал: лучше на фронте, чем здесь», – не раз говорил Григорий Ражденович. Но это был приказ Главнокомандующего. После освобождения Гагрского района от врага Г.Еник был назначен комендантом, а затем начальником военного гарнизона района. А когда победно окончилась война, стал представителем Республики Абхазия в г. Сочи, затем занимал различные государственные должности. Награжден боевой наградой – орденом Леона. Григорий Ражденович – замечательный глава семьи, отец трех дочерей, стал дедом.

...Семья Еник высоко чтит своих воинов-героев – участников трех войн, хранит память о тех, кого уже нет, как самую дорогую реликвию бережет боевые награды и воспитывает у молодых членов семьи лучшие черты характера, такие же, как у героического старшего поколения – патриотизм, храбрость, ответственность, мужественность.

Людмила ЛАЗБА, заведующая историческим отделом Музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба

Номер: 117Выпуск: 3578Рубрика: обществоАвтор: Людмила ЛАЗБА, зам. директора по научной части Музея Боевой Славы им. В.Г.Ардзинба