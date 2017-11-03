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БОЛЬШАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕСТНОЙ ГОСВЛАСТИ
Глава Администрации г. Сухума Адгур Харазия принял участие в Общероссийском конгрессе муниципальных образований.
Общероссийский конгресс муниципальных образований проводился Ассоциацией «Единое общероссийское объединение муниципальных образований (Конгресс)» с 31 октября по 1 ноября в Москве.
В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента и Правительства РФ, полномочных представительств Президента РФ в федеральных округах, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, руководители органов госвласти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также экспертного сообщества и СМИ.
В ходе мероприятия прошел ряд заседаний тематических секций конгресса:
– международное межмуниципальное сотрудничество в современных реалиях: возможности и перспективы;
– законодательство в сфере местного самоуправления;
– взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ с советами муниципальных образований субъектов РФ;
– концепция развития ТОС России.
Номер: 117
Выпуск: 3578
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс