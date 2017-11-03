БОЛЬШАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕСТНОЙ ГОСВЛАСТИ

Глава Администрации г. Сухума Адгур Харазия принял участие в Общероссийском конгрессе муниципальных образований.

Общероссийский конгресс муниципальных образований проводился Ассоциацией «Единое общероссийское объединение муниципальных образований (Конгресс)» с 31 октября по 1 ноября в Москве.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента и Правительства РФ, полномочных представительств Президента РФ в федеральных округах, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, руководители органов госвласти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также экспертного сообщества и СМИ.

В ходе мероприятия прошел ряд заседаний тематических секций конгресса:

– международное межмуниципальное сотрудничество в современных реалиях: возможности и перспективы;

– законодательство в сфере местного самоуправления;

– взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ с советами муниципальных образований субъектов РФ;

– концепция развития ТОС России.

Номер: 117Выпуск: 3578Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс