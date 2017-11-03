СЭС РА готовит поправки к Закону

Главный государственный санитарный врач РА Людмила Скорик сообщила, что после определенной работы по обоснованию поправок к Закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в Парламент будет направлено официальное обращение. Документ будет готов для представления в Народное Собрание – Парламент РА в декабре 2017 года.

Среди основных изменений, которые необходимо внести в законодательство, названы повышение штрафных санкций в отношении нарушителей санитарных норм, введение лицензий для организаций общественного питания и предприятий пищевой промышленности.

Номер: 117Выпуск: 3578Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс