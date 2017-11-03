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03.11.2017
Номер: 117
Выпуск: 3578
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
СЭС РА готовит поправки к Закону
Главный государственный санитарный врач РА Людмила Скорик сообщила, что после определенной работы по обоснованию поправок к Закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в Парламент будет направлено официальное обращение. Документ будет готов для представления в Народное Собрание – Парламент РА в декабре 2017 года.
Среди основных изменений, которые необходимо внести в законодательство, названы повышение штрафных санкций в отношении нарушителей санитарных норм, введение лицензий для организаций общественного питания и предприятий пищевой промышленности.
Номер: 117
Выпуск: 3578
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс