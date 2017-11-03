Закон Республики Абхазия

О внесении изменения в Закон РА «О налоге на прибыль организаций»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 8 сентября 1994 года, № 167-с «О налоге на прибыль организаций» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, № 6, ст.85; № 7, ст. 29; № 8, ст. 41; № 10, ст. 59; № 12, ст.7; № 14, ст.19; №14, ст.101; № 20, ст.10; газета «Республика Абхазия», № 82 (3405) от 3-4 августа 2016 года) изменение, изложив пункт 1 статьи 11 в следующей редакции:

«1. Иностранные организации уплачивают налоги по доходам от дивидендов, процентов от долевого участия в предприятиях с иностранными инвестициями, процентов от долговых обязательств любого вида, в том числе полученных по договорам кредита, займа, банковского счета, банковского вклада, а также по облигациям и иным ценным бумагам по ставке 15 %, по доходам от использования авторских прав, лицензий, от аренды и по другим видам доходов (кроме доходов от фрахта), источник которых находится на территории Республики Абхазия, – по ставке 20 %.

Суммы доходов от фрахта облагаются налогом по ставке 6 %.

Для целей налогообложения в соответствии с абзацем первым настоящего пункта доход в виде процентов по договору кредита (займа) определяется исходя из разности – величины фактически установленной процентной ставки по кредиту (займу) и ставки рефинансирования Национального банка Республики Абхазия, действующей на дату исчисления налога. При этом отрицательная разница не признается убытком организации и не учитывается для целей налогообложения.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 16 октября 2017 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

27 октября 2017 года,

№ 4491-c-VI

Номер: 117Выпуск: 3578Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия