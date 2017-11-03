Закон Республики Абхазия

О ратификации Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации

Ратифицировать Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации, подписанное в г. Пицунда 8 августа 2017 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 16 октября 2017 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

27 октября 2017 года,

№ 4492-c-VI

Номер: 117Выпуск: 3578Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия