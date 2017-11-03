Главная
Закон Республики Абхазия
О ратификации Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации
Ратифицировать Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации, подписанное в г. Пицунда 8 августа 2017 года.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 16 октября 2017 года
Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
г. Сухум,
27 октября 2017 года,
№ 4492-c-VI
Номер: 117
Выпуск: 3578
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия