ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА

По этому вопросу Президент РА Р. Хаджимба провел совещание.

Открывая совещание, Президент напомнил, что Абхазия в одностороннем порядке на законодательном уровне установила двойное гражданство с Российской Федерацией еще в ноябре 2002 года путем внесения соответствующих поправок в ранее действовавший закон о гражданстве. При принятии в 2005 году нового закона о гражданстве нормы о двойном гражданстве с Россией были сохранены. Статья 8 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 17 сентября 2008 года предусматривает, что Абхазия и Россия в целях урегулирования вопросов двойного гражданства заключат отдельное соглашение.

Министр иностранных дел Даур Кове проинформировал участников совещания о том, что проект Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства разрабатывается МИДом на протяжении нескольких лет. Он был разослан заинтересованным органам исполнительной власти, которые представили свои предложения и замечания.

Глава государства подчеркнул, что помимо согласования с органами исполнительной власти МИДу необходимо гласно проводить работу по подготовке соглашения, привлекать экспертов, проводить широкие консультации.

«Перед тем как вы встретитесь с российскими коллегами для обсуждения данного Соглашения, проведите встречу с членами парламентского Комитета по международным и межпарламентским связям, учтите предложения депутатского корпуса», – сказал Рауль Хаджимба.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Дмитрий Шамба заявил, что в первую очередь в Соглашении необходимо закрепить, что гражданство будет приобретаться только на условиях и в том порядке, которые установлены национальным законодательством. «В нашем Законе о гражданстве содержатся определенные защитные механизмы, которые отвечают государственным интересам, и подписание Соглашения не должно их менять», – сказал Д. Шамба.

Также, по мнению первого заместителя руководителя Администрации Президента, в проект Соглашения нужно включить положение о том, что на граждан Республики Абхазия не будут распространяться ограничения на замещение должностей государственной и муниципальной службы, предусмотренные российским законодательством. По его словам, после того как в Российской Федерации были установлены соответствующие законодательные ограничения, большое число граждан Абхазии при поступлении на государственную службу вынуждены выходить из гражданства Абхазии.

Руководитель Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия отметил, что после признания Российской Федерацией независимости Абхазии процесс оформления российского гражданства жителям Абхазии был приостановлен до подписания соответствующего межгосударственного соглашения. «На сегодняшний день большое число граждан Республики Абхазия не обладают российским гражданством, и, следовательно, они не могут ни оформить российскую пенсию, ни получить в дальнейшем российский полис обязательного медицинского страхования», – сказал Д. Сангулия.

Министр юстиции Марина Пилия обратила внимание участников совещания, что некоторые наши граждане ошибочно полагают, что подписание Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства приведет к тому, что все россияне станут гражданами Абхазии в упрощенном порядке. По словам министра юстиции, учитывая, что наше законодательство не устанавливает запрет на прием в гражданство Абхазии граждан России, подписание указанного Соглашения снимет существующие ограничения на приобретение гражданами Абхазии российского гражданства. Процедура оформления абхазского гражданства останется прежней, которая предусмотрена Законом о гражданстве Республики Абхазия.

Председатель парламентского Комитета по международным и межпарламентским связям Дмитрий Ардзинба сообщил, что у депутатов уже подготовлен ряд предложений по проекту Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, и предложил в ближайшее время провести встречу, на которой не только члены профильного Комитета, но и другие депутаты могли бы представить свои предложения.

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Также Президент провел совещание по вопросам исполнения судебных решений.

Первый заместитель Генерального прокурора Георгий Аршба проинформировал участников совещания о том, что Генеральная прокуратура направила пять исков по незаконному строительству на территории Пицунда-Мюссерского заповедника в суды разной инстанции. Все исковые требования прокуроров были удовлетворены. По каждому из случаев поданы жалобы в кассационном и надзорном порядке.

По решению Верховного суда Хагуш Эрику Александровичу отказано в удовлетворении надзорной жалобы. Пация Аслан Лесикович, в отношении которого также были предъявлены исковые требования, самостоятельно разобрал незаконную постройку на территории заповедника.

Руководитель Службы судебных исполнителей Зураб Барциц доложил о ходе подготовки к исполнению судебного решения о сносе незаконной постройки Хагуш Эрика Александровича.

Председатель Совета безопасности Мухамед Килба подчеркнул необходимость принятия всех мер со стороны Министерства внутренних дел по обеспечению правопорядка в день исполнения судебного решения.

Президент поручил всем профильным ведомствам под руководством Премьер-министра предпринять все необходимые меры для реализации данного судебного решения в короткие сроки.

Номер: 117Выпуск: 3578Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс