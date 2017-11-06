ФЕСТИВАЛЬ БЫТА И КУЛЬТУРЫ АМШЕНСКИХ АРМЯН

В селе Цкыбыне Гулрыпшского района прошел Второй фестиваль культуры и быта амшенских армян. На празднике побывали Президент Абхазии Рауль Хаджимба, Вице-президент Виталий Габния, Спикер Парламента РА Валерий Кварчия, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Семен Григорьев, представители Правительства РА, парламентарии.

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Номер: 118Выпуск: 3579Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс