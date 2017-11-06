ЛЮДИ НАУКИ В АБХАЗИИ ВСЕГДА БЫЛИ В АВАНГАРДЕ

Президент РА принял ученых

31 октября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял в своей Администрации ученых – участников научного форума, посвященного 20-летию Академии наук Абхазии. По сути, встреча стала продолжением разговора, начатого накануне. Поприветствовав гостей, Рауль Хаджимба рассказал о стратегической цели современного Абхазского государства, о направлениях развития Абхазии и подчеркнул, что именно наука, связи в научной среде являлись и являются очень важным соединительным звеном между Абхазией и миром.

– Мы – открытое общество, – отметил Президент, – и во многом от нас самих зависит, насколько мы в процессе выстраивания государства готовы быть понятными окружающему миру.

В этих процессах, по словам главы государства, в авангарде всегда были люди науки. Именно люди науки – ученые института, который занимался историей, языком, стали подвижниками национально-освободительного движения.

– И сегодня, – продолжил Президент, – мы открыто говорим, что деятельность академических кругов очень важна. Без использования возможностей, которые предоставляет наука, государству сложно двигаться вперед в области экономики, финансов и по другим направлениям. …Вот почему мы создали в системе Академии наук еще одно подразделение, которое будет нацелено на работу по вопросам экономики и юриспруденции.

Президент сказал, что специалисты самого молодого института АНА – Института экономики и права – будут участвовать в подготовке законопроектов для дальнейшего представления их в Парламент.

Рауль Хаджимба поблагодарил гостей за то, что в дни празднования 20-летия Академии наук Абхазии они разделили со всей Абхазией радость этого важного события, и выразил надежду, что связи между учеными будут развиваться и приумножаться.

Гостям тоже было что сказать Президенту Абхазии. Для президентов академий наук Республики Башкортостан и Республики Саха (Якутия) – доктора педагогических наук, профессора, академика АН РБ, члена-корреспондента Российской академии образования Альфиса Гаязова и доктора геолого-минералогических наук, профессора Игоря Колодезникова этот визит – первое знакомство с Абхазией, как и для директора Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им.Ч.Э. Ахриева, доктора филологических наук, профессора Нины Барахоевой и директора Калмыцкого научного центра РАН Виктории Кукановой.

А вот академик РАН, директор Северокавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства и виноделия, доктор экономических наук, профессор Евгений Егоров, президент Международного объединения научного содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара», доктор технических наук, профессор, почетный член Академии наук Абхазии Мусса Экзеков и декан инженерно-экономического факультета Майкопского государственного университета, доктор экономических наук, профессор Мурат Бедоноков уже давно и активно работают с абхазскими коллегами. Идеями перспективного сотрудничества поделился с главой Абхазского государства директор РГБУ «Карачаево-Черкесский ордена «Знак Почета» Институт гуманитарных исследований при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики», академик Адыгской международной академии наук (АМАН) Рамазан Тхагапсов.

Игорь Колодезников рассказал Президенту Абхазии, что во время визита в Республику Саха президента АНА Зураба Джапуа ученые Саха и Абхазии нашли немало общего в далекой истории обоих народов. И. Колодезников отметил роль Зураба Джапуа и других ученых Абхазии в формировании имиджа Абхазии не только в Российской Федерации, но и на международном уровне. Кроме того, президент Академии наук Республики Саха (Якутия) рассказал Президенту Абхазии о нескольких интересных проектах, которые осуществляются в Республике Саха, и назвал суммы, которые государство вкладывает в их финансирование.

Зураб Джапуа отметил, что ученые Абхазии чувствуют поддержку руководства, и чувство, что взаимопонимание есть, очень важно на новом витке развития Академии. Потому что этап становления Академии наук завершен, и мы открываем новую страницу динамичного развития. А без плодотворного сотрудничества по всем отраслям науки с зарубежными коллегами такое развитие невозможно.

В завершение встречи Президент Рауль Хаджимба преподнес гостям памятные подарки, а директор Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук Нина Барахоева передала Президенту Абхазии от главы своей Республики Героя России Юнус-Бека Евкурова слова приветствия и в дар – книгу об Ингушетии.

В разговоре принимал участие советник Президента РА по науке и культуре, член-корреспондент АНА Владимир Зантария.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 118Выпуск: 3579Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА