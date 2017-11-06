КОЛЛЕКТИВ АГТРК – С ДНЕМ ОСНОВАНИЯ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил коллектив Абхазской государственной телерадиокомпании с днем основания.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемые сотрудники Абхазской государственной телерадиокомпании!

Поздравляю вас с 39-летием со дня образования телеканала.

Историческая дата 6 ноября 1978 года знаменует собой одно из главных достижений национально-освободительного движения. В этот день у нашей республики появились важнейшие инструменты доносить до широкой аудитории правдивую информацию, распространять материалы об истории, культуре и стремлениях народа Абхазии. Телевидение и радиовещание по-прежнему играют неоценимую роль в деле воспитания молодого поколения, развития культуры и образования и в целом государственного строительства.

Работа на телевидении и радио требует полной самоотдачи и творческого подхода к решению возникающих вопросов. Каждый день, без перерывов и выходных сотрудники Абхазской государственной телерадиокомпании внимательно отслеживают события и тенденции в стране и мире, чтобы найти наиболее интересную форму подачи материалов новостного, аналитического или развлекательного характера.

Новости и передачи Абхазского государственного телевидения широко востребованы не только у многотысячной аудитории нашей республики, но и у представителей абхазской диаспоры за рубежом, а также у всех, кто интересуется Абхазией, ее историей и актуальными событиями.

В современном информационном мире удерживать интерес зрителей, слушателей и читателей непросто. Для того, чтобы не потерять и укрепить позиции в медийном пространстве, необходимо идти в ногу со временем и постоянно совершенствовать формат вещания и его наполнение.

Желаю всем сотрудникам Абхазской государственной телерадиокомпании крепкого здоровья, благополучия и ярких творческих достижений».

Номер: 118Выпуск: 3579Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА