ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА РА

В среду, 1 ноября, состоялось заседание сессии Народного Собрания – Парламента РА, повестка дня которого была сокращена на пять пунктов. При этом депутаты очень долго и пристрастно обсуждали оставшиеся вопросы, и в первую очередь два законопроекта по налоговой системе, которые, как отмечалось на заседании, предваряют её реформирование. А реформирование налоговой системы входит в один из пяти блоков программы «25 шагов развития экономики Абхазии до 2025 года». И первым рассмотренным законопроектом был «О патентной системе налогообложения» (оба вопроса выносил на обсуждение депутатов представитель Президента РА в Парламенте Д.Шамба). Так как второй вопрос – «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности» – вытекал из первого, обсуждали их в основном вместе и проголосовали за них, при нескольких воздержавшихся, в первом чтении.

Хотя изначально было сказано, что оба законопроекта призваны упростить налоговое администрирование, например, приобретая патент, предприниматели избавляются от ведения бухгалтерской отчетности, и чем дольше действует патент (выдается сроком от одного месяца до одного года), тем меньше ставка налога и т.д., нашлись среди депутатов и их противники. Под сомнение был поставлен вопрос повышения налоговых ставок, так как при прошлом законе, например, торговые площади предусматривались размером больше, чем при нынешнем, а значит, надо доплачивать чуть ли не вдвое больше. В целом законопроекты даже назвали сырыми и неразработанными, юридически безграмотными, и что их введение – преждевременное и т.д. На это возражали и Д.Шамба, и министр экономики А.Ардзинба, и зам. руководителя Администрации Президента А.Лушба, подчеркнувшие достоинства представленных документов, а главное, что они составлены юридически грамотно и все в них правильно и четко. А руководитель профильного парламентского Комитета Н.Смыр с самого начала сказала, что ко второму чтению законопроекты будут рассмотрены более четко и углубленно.

В соответствии с принятым в первом, а затем во втором и окончательном чтении Законом РА «О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия», отныне у нас в стране работники самой опасной службы – МЧС – будут удостаиваться почетного звания «Заслуженный спасатель Республики Абхазия». Работники МЧС РА, и это особо подчеркивалось на заседании сессии, принимают участие в сотнях спасательных операций, в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, спасении многих человеческих жизней, в том числе жизней иностранных граждан. Благодаря самоотверженной работе спасателей сохранены государственное и частное имущество на сотни миллионов рублей. Кстати, из-за того, что статус работников МЧС приравнен к статусу военнослужащих, депутатами Парламента РА принят и другой законопроект (в первом и во втором, окончательно, чтении) – «О внесении изменений в Закон РА «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, службу в органах государственной безопасности и государственной службе охраны и их семей». Им определяется сумма пенсий в соответствии с выслугой лет (20 и более) и с особыми заслугами и т.д. На сегодняшний день определены 21 человек, которые могут получать повышенную пенсию, и нагрузка на Пенсионный фонд РА в связи с этим, как было отмечено на сессии, будет составлять более сотни тысяч рублей в год.

Депутаты также в первом чтении рассмотрели законопроект «О внесении изменения в некоторые законодательные акты Республики Абхазия». Он предусматривает установление мер административного взыскания за нарушение правил плавания, эксплуатации судов и управления ими, а также увеличение штрафных санкций за правонарушения требований пожарной безопасности, предусматривает и изменение подведомственностей ряда статей Кодекса РА об административных границах в сфере охраны Госграницы РА. В первом чтении, с условием, что он будет тщательно доработан, принят и проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О государственной пошлине».

Депутаты решили и земельные вопросы, дав согласие Кабинету Министров на предоставление Администрации Очамчырского района земель: в 60 га в селе Елыр ООО «Кастор» под производство бахчевых культур и в 1,24 га в Очамчыре ООО «Самшит-555» под строительство курортно-оздоровительного комплекса и лодочной станции с причалом.

В заключение сессии депутат А.Бжания поднял вопрос о целевом использовании государственных средств, в том числе Минздравом Абхазии, основываясь на документах Контрольной палаты Республики Абхазия. После бурного обсуждения вопроса депутаты пришли к выводу о необходимости создания комиссии и проведения парламентского расследования.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 118Выпуск: 3579Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА