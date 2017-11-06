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С ПРАЗДНИКОМ, РОССИЯ!
4 ноября Президент РА Рауль Хаджимба поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем народного единства.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Поздравляю Вас и весь многонациональный народ Российской Федерации с праздником – Днём народного единства.
День народного единства символизируют традиции единения народа для достижения общих целей. Более четырех столетий минуло с тех пор, как люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий объединились перед лицом беспощадного врага, чтобы отстоять свободу и независимость Родины. Подвиг ополченцев, освободивших страну от захватчиков, – это воодушевляющий пример патриотизма. Сегодня, как и в далеком прошлом, единство и общая ответственность за судьбу страны – это основополагающие условия её самостоятельности и прогрессивного развития.
Уверен, что только оберегая и приумножая дружбу народов, укрепляя многонациональное единство, всемерно развивая национальные традиции, можно построить сильное государство.
Искренне благодарны Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за внимательное отношение к вопросам социально-экономического развития Абхазии, укрепления региональной безопасности и расширения культурных и гуманитарных связей между нашими народами.
В этот праздничный день желаю Вам, Владимир Владимирович, и всем жителям Российской Федерации крепкого здоровья, благополучия и мирного неба».
Номер: 118
Выпуск: 3579
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА