С ПРАЗДНИКОМ, РОССИЯ!

4 ноября Президент РА Рауль Хаджимба поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем народного единства.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Поздравляю Вас и весь многонациональный народ Российской Федерации с праздником – Днём народного единства.

День народного единства символизируют традиции единения народа для достижения общих целей. Более четырех столетий минуло с тех пор, как люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий объединились перед лицом беспощадного врага, чтобы отстоять свободу и независимость Родины. Подвиг ополченцев, освободивших страну от захватчиков, – это воодушевляющий пример патриотизма. Сегодня, как и в далеком прошлом, единство и общая ответственность за судьбу страны – это основополагающие условия её самостоятельности и прогрессивного развития.

Уверен, что только оберегая и приумножая дружбу народов, укрепляя многонациональное единство, всемерно развивая национальные традиции, можно построить сильное государство.

Искренне благодарны Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за внимательное отношение к вопросам социально-экономического развития Абхазии, укрепления региональной безопасности и расширения культурных и гуманитарных связей между нашими народами.

В этот праздничный день желаю Вам, Владимир Владимирович, и всем жителям Российской Федерации крепкого здоровья, благополучия и мирного неба».

Номер: 118Выпуск: 3579Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА