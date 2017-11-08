КОНКУРС ПО ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Комиссия по приватизации объектов республиканской собственности при Госкомимуществе Республики Абхазия объявляет конкурс по продаже в частную собственность объектов республиканской собственности:

Основание проведения конкурса – Закон РА «О приватизации республиканской и муниципальной собственности».

Организатор конкурса (продавец) – Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.

Способ приватизации – конкурс, открытый по составу участников. Форма подачи предложений о цене – в запечатанных конвертах.

Условия конкурса:

а) сохранение определенного числа рабочих мест;

б) переподготовка и (или) повышение квалификации работников;

в) ограничение изменения профиля деятельности унитарного предприятия или назначение отдельных объектов социально-культурного, коммунально-бытового или транспортного обслуживания населения либо прекращение их использования;

г) проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в отношении объектов культурного наследия, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

Право приобретения республиканской собственности принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения таким покупателем условий конкурса.

В течение 10 дней с даты подведения итогов конкурса с победителем заключается договор купли-продажи.

Претенденты представляют следующие документы:

1. Заявку.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Законом случаях.

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.

4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:

а) нотариально заверенные копии учредительных документов;

б) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

в) сведения о доле Республики Абхазия, административно-территориальной единицы в уставном капитале юридического лица;

г) иные документы, требование к представлению которых может быть установлено законодательством Республики Абхазия;

д) опись представленных документов.

Сведения по предмету конкурса

Объекты продаж:

1. Часть имущественного комплекса Сухумской кондитерской фабрики (здания подсобного корпуса и склада).

Адрес – г. Сухум, ул. Эшба, 175 а.

Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – Сухумская кондитерская фабрика.

Площадь объекта – 1795,0 кв.м.

Площадь земельного участка – 0,56 га. Начальная цена – 1 600 000,0 руб.

2. Помещения магазина №1.

Адрес – г. Сухум, ул. Аиааира, ул. Воронова, 21.

Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – РУП «Абхазхлеб».

Площадь объекта – 42,92 кв.м.

Площадь земельного участка – 43,2 кв.м.

Начальная цена – 150 000 руб.

3. Помещения цеха хлебобулочных изделий.

Адрес – г. Гудаута, ул. Чачба, 1 лит. Г.

Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – РУП «Абхазуниверсалторг».

Площадь объекта – 115,4 кв.м.

Площадь земельного участка – 0,013 га. Начальная цена – 320 000 руб.

Срок подачи заявок с даты опубликования:

начало «8» ноября 2017 г.

окончание «4» декабря 2017 г.

Время приема заявок – с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Задаток для участия в конкурсе устанавливается в размере 20% от начальной цены продажи и зачисляется на р/с 40302810400001000010 Министерства финансов Республики Абхазия (Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации л/с 05029000030), ИНН 12001711.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета.

Осмотр объекта конкурса проводится в срок подачи заявок в рабочие дни по предварительному согласованию с представителями Госкомимущества РА.

Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной дополнительной информацией по предмету конкурса можно в Госкомимуществе РА. Место приема заявок – Госкомимущество РА. Адрес: г. Сухум, ул. Пушкина, 16, 3-й этаж, телефоны: +7 840 229 75 97, + 7 840 229 75 67.

Номер: 119Выпуск: 3580Рубрика: экономикаАвтор: Комиссия по приватизации объектов республиканской собственности