Мини-футбол

6 ноября в Сухуме завершился V Международный турнир на кубок Победы по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов, в котором приняли участие команды «Динамо – Алтай» (Барнаул), «Олимпро» (Москва), «Узбекистан» (Ташкент), «Кузбасс» (Кемерово) и «Апсны» (Сухум).

1-е место заняла барнаульская команда «Динамо – Алтай», 2-е место у «Узбекистана», 3-е место досталось московской команде «Олимпро». Абхазские футболисты довольствовались 4-м местом, «Кузбасс» – 5-м месте.

Лучшим вратарем турнира признан Николай Ощепков («Динамо – Алтай»), а его одноклубник Дмитрий Удалов стал лучшим нападающим. Лучший защитник – Артем Лугма из «Кузбасса».

Руководил судейской коллегией турнира Ахиллес Маврофиди.

Организатором соревнований выступил Государственный комитет РА по физической культуре и спорту.

Номер: 119Выпуск: 3580Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту