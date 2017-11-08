УСПЕХИ НАШЕЙ НАУКИ

Обращение к ректоратам университетов и руководителям Научных центров Северокавказского и Южного регионов России, научной общественности Юга РФ, доктора общей социологии Международного открытого университета (Калифорния, США), доктора политической социологии Международной академии управления персоналом (Киев, Украина), доктора политических наук Евразийского агентства по науке и образованию (Тверь, Россия), кандидата философских наук РГУ (Ростов-на-Дону, Россия), юриста 1-го класса (Генпрокуратура, СССР), организатора и первого экс-президента Конфедерации народов Кавказа, организатора и первого заведующего (1994 г.) кафедры политологии и социологии Абхазского госуниверситета, профессора Ю.М. Шанибова.

Уважаемые коллеги и представители научной общественности!

Северный Кавказ, Юг России внесли неоценимый вклад в борьбу абхазского народа за свое спасение от полного уничтожения фашиствующим Госсоветом Грузии. Мы и другие регионы Великой России направили на помощь Абхазии сыновей 22-х народов. Великая Россия возрождается. И вместе с ней и при ее помощи и поддержке возрождаются обреченные на хаос и катастрофу малочисленные народы. Одним из них является абхазский народ. Во многих областях общественной жизни абхазский народ выдвигает ярких представителей творческих организаций и выдающихся личностей. Так, на недавнем юбилее (17 октября 2017 г.) Абхазский госуниверситет показал миру впечатляющие достижения, достойно оцененные приехавшими на празднование представителями двадцати известных университетов, научных центров, в том числе и ректором Московского университета академиком В.А. Садовничим.

Творческая атмосфера университета свободной Абхазии дала возможность раскрыться таланту 70-летнего Расима Аркадьевича Камлия. Выходец из села Лыхны окончил сухумскую школу-интернат №1 и Московский институт электронного машиностроения. В 1982 году защитил в Москве диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Работал и был директором в Сухумском физико-техническом институте. Академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), академик международной медико-технической академии, кандидат технических наук, доцент кафедры электроэнергетики Абхазского госуниверситета. Является автором 35 научных работ, опубликованных в журналах Российской академии наук, в том числе восьми изобретений, на которые получены авторские свидетельства и патент.

Несколько лет назад он представил ученому миру свое доказательство теоремы Пьера Ферма. Более двух столетий математики мира не могли ее решить! А Расим Камлия это сделал!

Недавно в Сухуме в клубе Союза журналистов Абхазии состоялась презентация книги Расима Камлия «Черная дыра – антивещество». Новое научное открытие Р. Камлия получило высочайшую оценку абхазского научного сообщества.

А в октябре 2014 г. его доклад «Единство материи и антиматерии» произвел большое впечатление на участников проходившего в Анапе международного научного конгресса, и по предложению проректора Кубанского медицинского института Радия Сычева работы Расима Аркадьевича Камлия были единогласно выдвинуты конгрессом на Государственную и Нобелевскую премии в области физики.

Документы с работами направлены в Нобелевский комитет в начале 2015 года, а представление на Камлия Расима Аркадьевича к Государственной премии Российской Федерации подписан Президентом Международной общественной академии медико-технических наук Мохонь В.В.

Открытие Расима Камлия («ЧЕРНАЯ ДЫРА – АНТИВЕЩЕСТВО») открывает глаза науке и человечеству на истину о том, что ЧЕРНАЯ ДЫРА неизбежна в макромире и сосуществует с материей по принципу «единства и борьбы противоположностей», как и в микромире. Она не угрожает мирозданию, если человек сам не спровоцирует космическое столкновение вещества и антивещества. (О такой опасности идут разговоры. Многие ученые, например, американский профессор теоретической физики Уолтер Вагнер (исследовал космические лучи, работал в службе радиационной безопасности), украинский физик Иван Горелик, немецкий профессор химии Отто Ресслер и другие обращались в суды, высказывая самые серьезные опасения, что может произойти, доказывая, что эксперименты с Большим адронным коллайдером (БАК) могут уничтожить Землю.)

Таким образом, широкое обсуждение научного открытия Р. Камлия имеет важное научное, мировоззренческое, моральное и воспитательное значение для ученых, молодежи и населения наших регионов.

Очевидно, что имеющие отношение к научной деятельности, физике и математике группы всех учебных заведений должны иметь встречи с Р. А.Камлия. Такие мероприятия принесут огромную пользу развитию науки и образования, и не только в Абхазии.

Вклад Р.А.Камлия в повышение национального достоинства, приобщение молодежи, подрастающего поколения к знаниям и творческим дерзаниям очевиден.

Номер: 119Выпуск: 3580Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс