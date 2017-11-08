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Каждый год специалисты разъясняют разницу между ОРИ и гриппом, но многие люди не обращают внимания на это и продолжают вести себя одинаково при этих вирусах. Путаницу в умах вызывают даже сами термины: грипп и ОРИ. Так в чем же различие?

Оказывается, заболеваний, подходящих под определение «острая респираторная инфекция», очень много. Преимущественно они имеют вирусную природу: возбудитель (из группы риновирусов, аденовирусов и т. д.) проникает в организм человека воздушно-капельным путем, оседая на слизистой носоглотки, и в том случае, если иммунная система по какой-то причине не готова дать моментальный отпор, начинает размножаться, вызывая ответную воспалительную реакцию.

Если иммунитет в порядке, то буквально за несколько дней защитные силы организма изживают микроорганизм, и симптомы ОРИ уходят. Кстати, в большинстве случаев возбудитель простудных явлений способен навредить человеку лишь один раз в течение жизни, а в последующем иммунная система распознает «старого врага» еще на подступах к организму. Проблема заключается в том, что респираторных вирусов так много, что даже если заражаться ими ежегодно, то переболеть всеми не удастся. По этой же причине ученые не торопятся с изобретением вакцин против ОРИ. Опасность острых респираторных заболеваний заключается не только в неприятных симптомах, которые на некоторое время выбивают нас из колеи. На фоне ОРИ повышается риск подхватить более серьезную инфекцию. Поэтому «невинные» простуды так опасны для маленьких детей, пожилых людей и тех, чье здоровье ослаблено другим хроническим заболеванием.

Версия, что любая ОРИ проходит за неделю вне зависимости от того, лечить ее или нет, опасна и обманчива. Так, к сожалению, думает простой обыватель. И ошибается. А фармацевтические компании идут на поводу у современных людей, не желающих обращаться за медицинской помощью и брать больничный на время лечения. Поэтому аптечные прилавки переполнены всевозможными порошками, таблетками и спреями, обещающими победить простуду в считанные часы. А еще очень часто больные начинают принимать антибиотики.

Чем опасен такой подход? Во-первых, отсутствие профессиональной медицинской консультации означает, что вы не сможете узнать, какая именно инфекция вас поразила, – грипп или ОРИ. Во-вторых, большая часть препаратов, призванных облегчить симптомы респираторной инфекции, не только игнорирует возбудителя, но в некоторых случаях даже облегчает ему жизнь. К примеру, нерациональное применение жаропонижающих лекарств блокирует естественную защиту организма – повышение температуры, которое губительно для микробов. Не стоит пренебрегать лечением даже самого пустякового насморка и, игнорируя недомогание, отправляться на работу. А антибиотики при вирусных инфекциях не только бесполезны, но и вредны, так как подавляют иммунитет. Основные медикаментозные препараты для лечения ОРИ – это жаропонижающие средства, которые следует применять, лишь когда температура поднялась выше 38 градусов, а также сосудосуживающие капли в нос, антисептики для горла, таблетки от кашля и стимуляторы иммунной системы: витамин С, настойка эхинацеи и женьшеня. Все эти препараты надо принимать только по назначению врача.

Что касается гриппа, то он протекает намного тяжелее. При общем сходстве путей распространения инфекции, клинической картины и эффективности применяемых лечебных мероприятий это заболевание, в отличие от ОРИ, проявляет себя более коварно. Без постельного режима тут не обойтись. Грипп намного опаснее ОРИ и может дать нешуточные осложнения на сердце, легкие и почки.

Не случайно именно грипп стал причиной нескольких серьезных эпидемий, которые только за XX век унесли больше жизней, чем все крупные войны вместе взятые. Особенность этой инфекции в ее изменчивости. Вирус гриппа имеет несколько подтипов, каждый из которых обладает уникальным набором поверхностных и внутренних белков, по которым иммунная система способна распознать врага. И если хоть один из этих белков изменится, то болезнь поразит человека даже при наличии прививки или иммунитета, приобретенного в ходе предыдущих заболеваний.

Номер: 119Выпуск: 3580Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы