Президент РА Р. Хаджимба подписал Распоряжение о создании Комиссии по подготовке к празднованию 25-летия Дня Победы и Независимости Республики Абхазия и 10-летия Дня международного признания независимости Республики Абхазия

В Распоряжении, в частности, говорится:

«В целях подготовки мероприятий по празднованию 10-летия Дня международного признания независимости Республики Абхазия и 25-летия Дня Победы и Независимости Республики Абхазия создать Государственную комиссию (далее – Комиссия) в следующем составе:

1) Хаджимба Р.Д. – Президент Республики Абхазия – председатель Комиссии;

2) Габния В.В. – Вице-президент Республики Абхазия;

3) Барциц Б.К. – Премьер-министр Республики Абхазия;

4) Кварчия В.Е. – Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;

5) Аршба Д.Д. – руководитель Администрации Президента Республики Абхазия;

6) Аршба Г.А. – министр внутренних дел Республики Абхазия;

7) Арсалия Э.А. – министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия;

8) Агрба Б.Р. – председатель правления московской Абхазской диаспоры;

9) Бганба Р.А. – генеральный директор РГУ «Абхазская гостелерадиокомпания»;

10) Бигвава Г.М. – председатель общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. «Абааш»;

11) Возба Х.Б. – начальник Управления протокола Президента Республики Абхазия;

12) Гагулия А.В. – начальник Управления по связям со средствами массовой информации Администрации Президента Республики Абхазия; 13) Гварамия А.А. – ректор Абхазского государственного университета; 14) Гуния И.Ч. – председатель республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. «Аруаа»;

15) Джапуа З.Д. – президент Академии наук Абхазии;

16) Зантария В.К. – советник Президента Республики Абхазия;

17) Килба М.С. – секретарь Совета безопасности Республики Абхазия;

18) Кишмария М.Б. – министр обороны Республики Абхазия;

19) Кобахия А.А. – вице-премьер Республики Абхазия;

20) Кове Д.В. – министр иностранных дел Республики Абхазия;

21) Какоба А.П. – министр образования и науки Республики Абхазия;

22) Квеквескири Т.В. – председатель Государственного комитета Республики Абхазия по молодежной политике;

23) Кичба Г.М. – председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость»;

24) Никитченко Г.В. – кавалер ордена Леона;

25) Сурманидзе А.А. – член политического совета ПП «Амцахара»;

26) Тарба Л.А. – председатель ассоциации женщин – инвалидов участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.;

27) Трапизонян Г.П. – председатель армянской общины Республики Абхазия;

28) Харазия А.Р. – глава Администрации г. Сухум;

29) Хашиг Р.М. – генеральный директор телеканала «Абаза-ТВ», председатель Союза журналистов Абхазии;

30) Хапат Ахмед – председатель федерации абхазских культурных центров в Турции;

31) Шинкуба А.Е. – председатель Совета старейшин Республики Абхазия.

Номер: 119Выпуск: 3580Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА